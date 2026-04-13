Afrique: Ligue des champions CAF - Le Mamelodi Sundowns réalise la bonne opération face à l'Espérance Tunis

Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns se sont imposés sur le plus petit des scores (1-0) en terre hostile face à l'Espérance Tunis ce dimanche soir au stade Olympique de Radès lors du match aller de la seconde demi-finale de Ligue des champions CAF. Efficaces et solides à défaut d'être brillants, les hommes de Miguel Cardoso, qui ont terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Grant Kekana, prennent une option pour la finale.

Pour ce remake de l'affrontement de la saison dernière en quarts de finale où les Brésiliens du Sundowns s'étaient imposés face aux Tunisiens, les retrouvailles entre les deux équipes promettaient des étincelles. L'Espérance, galvanisée par un farouche désir de revanche, a pris les choses en main en première période dans un match tendu marqué par d'âpres duels et énormément de fautes.

Dominateurs durant toute la rencontre, le Taraji s'est fait surprendre au début de la deuxième période sur une réalisation de la tête de Brayan Léon Muniz pour les Sud-Africains grâce à un service en première intention de Thapelo Morena à la suite d'une belle transversale vers le côté droit initiée par le métronome Jayden Adams (0-1, 51e).

Le Mamelodi Sundowns gagne à défaut de briller

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une première période insipide où le Sundowns n'a rien montré malgré la possession du ballon, les Tunisiens ont trouvé le poteau par l'intermédiaire de Florian Danho sur une lourde frappe après une touche vite jouée sur le côté droit (32e). Quelques minutes plus tard, Ronwen Williams a sauvé les siens sur une tête piquée de Kekana (36e). Dominer n'est pas toujours suffisant pour gagner et le Taraji en a fait l'amère expérience dans une seconde période largement à son avantage.

L'Espérance a poussé jusqu'au bout

Après avoir concédé l'ouverture du score, Tunis s'est rebellée et a même cru égaliser. Après une sortie hasardeuse de Williams venu très haut dans sa surface à la suite d'un coup franc excentré, le portier a relâché le ballon qui est arrivé ensuite sur Ibrahima Keita qui a effectué un centre/tir vers le but vide et c'est Aboubacar Diakite l'entrant de la tête qui a pensé remettre son équipe sur de bons rails.

Mais l'arbitre, à l'aide du VAR a annulé le but après une grosse faute d'Hamza Jelassi qui a disputé un duel le coude en avant vers Williams qui est resté de longues minutes au sol. Décision logique qui a cassé l'élan de l'Espérance même si Jack Diarra a tenté de rallumer la flamme d'un tir trop mou (77e). A la 85e minute, Danho n'a pas cadré sa tête à bout portant dans un but vide à la suite d'un centre second poteau (85e).

Un raté qui a permis au Mamelodi Sundowns de conserver son avantage jusqu'à la fin. Juste avant, le défenseur des Brésiliens Kekana avait reçu un carton rouge pour un pied haut sur Danho (84e). A dix, le Mamelodi Sundowns a conservé son avantage jusqu'à la fin.

Pour le match retour, prévu samedi prochain en Afrique du Sud, l'Espérance devra se montrer plus efficace devant la cage pour faire douter le Mamelodi Sundowns, qui a pris une option pour une place en finale.