Sénégal: Ligue 1 - AJEL conforte son fauteuil de leader, Génération Foot déroule

12 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Leader de la Ligue 1 de football, AJEL de Rufisque, a battu l'US Ouakam (1-0), samedi, confortant sa première place au classement lors d'une 22e journée de championnat également marquée par la large victoire de Génération Foot sur Dakar SC (5-0).

AJEL a pris le dessus sur l'US Ouakam sur la plus petite des marges, assurant l'essentiel dans la course au titre.

Dans le même temps, Génération Foot, qui revient de deux matchs nuls consécutifs, a largement dominé Dakar SC (5-0).

Le Jaraaf, de son côté, a pris le dessus sur Guédiawaye FC (2-1) au terme d'un match disputé. Wally Daan a battu l'ASC HLM sur le même score.

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La 22e journée se poursuit ce dimanche avec quatre autres rencontres au programme, toutes prévues à 16h30.

Teungueth FC (3e) va en découdre avec le Casa Sports (5e) au Stade Ngalandou Diouf, l'AS Pikine (8e) devant accueillir l'US Gorée (2e) au Stade Alassane Djigo, pendant que Sonacos, deuxième équipe relégable à la 15e place, croisera l'ASCE Linguère (14e) au stade Ely Manel Fall de Diourbel.

Le Stade de Mbour (10e), enfin, fera face à la lanterne rouge, Cambérène, au stade Caroline Faye.

Programme de la 22e journée :

Samedi :

Génération Foot / Dakar SC : 5-0

AJEL / US Ouakam : 1-0

Jaraaf / Guédiawaye FC : 2-1

Wally Daan / ASC HLM : 2-1

Dimanche 12 avril :

Teungueth FC / Casa Sports (16h30, stade Ngalandou Diouf)

AS Pikine / US Gorée (16h30, stade Alassane Djigo)

Sonacos / ASCE Linguère (16h30, stade Ely Manel Fall)

Stade de Mbour / Cambérène (16h30, stade Caroline Faye)

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