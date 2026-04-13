Sénégal: Ligue 2 - Large victoire d'Amitié FC à Kaffrine, succès d'Essamaye et des Guelewaars

Dakar — La 22e journée de la Ligue 2 de football a été marquée, samedi, par la large victoire d'Amitié FC en déplacement sur la pelouse de Kaffrine (3-0), et les succès à domicile d'Essamaye FC et Guelewaars.

Disputée sur plusieurs stades du pays, la journée a débuté vendredi avec le match nul entre DUC et Jamono Fatick (1-1) au Stade Municipal HLM.

Samedi, Essamaye FC a dominé l'AS Bambey (2-0) au Stade Municipal de Mbao, pendant que Guelewaars battait UCST Port sur le même score, à l'issue d'une rencontre jouée au Stade Massène Sène de Fatick.

Thiès FC et AS Douanes ont fait match nul (1-1) au Stade Maniang Soumaré.

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Le programme se poursuit dimanche avec deux rencontres prévues à 16h30 : ASC Saloum-Oslo FA au Stade Lamine Guèye, et Ndiambour-NGB à Alboury Ndiaye.

La journée s'achève lundi avec la rencontre entre Teranga SC et Diambars, prévue à 16h30, au Stade Alassane Djigo.

Voici les résultats de la 22e journée de Ligue 2 :

Vendredi

DUC 1-1 Jamono Fatick

Samedi

Essamaye FC 2-0 AS Bambey

Guelewaars 2-0 UCST Port

Thiès FC 1-1 AS Douanes

Amitié FC 3-0 Kaffrine

Dimanche

ASC Saloum - Oslo FA (16h30)

Ndiambour - NGB (16h30)

Lundi

Teranga SC - Diambars (16h30)