Sénégal: Mgr Joseph Francis Janvier Badji, ordonné évêque coadjuteur du diocèse de Kolda

Kolda — L'abbé Joseph Francis Janvier Badji a été ordonné évêque coadjuteur du diocèse de Kolda (sud), samedi, au cours d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part de nombreux fidèles.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé y a également pris part, de même que le maire de Kolda, El Hadj Mamadou Diao.

Nommé par le Pape Léon XIV le 10 janvier 2026, le nouvel évêque a reçu l'imposition des mains de l'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, au collège Saint Benoît de Kolda, en présence de son prédécesseur Mgr Jean-Pierre Bassène et du nonce apostolique.

Joseph Francis Janvier Badji revient ainsi à Kolda où il a déjà exercé comme prêtre.

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Comme vicaire à Kolda, il s'était distingué par son dynamisme pastoral, notamment en mobilisant les jeunes à travers des activités sportives et communautaires, favorisant leur retour vers l'Église.

Décrit comme calme, respectueux et rassembleur, le nouvel évêque de Kolda a toujours entretenu de bonnes relations avec les communautés musulmanes, incarnant un esprit de dialogue interreligieux.

Les fidèles parlent de lui comme d'un homme de foi enraciné dans des valeurs familiales fortes, un éducateur et formateur de prêtres expérimenté, un pasteur proche des jeunes et des communautés, mais aussi un symbole d'humilité, de service et de dialogue.

Issu d'une famille modeste et profondément croyante, il est élevé par ses parents dans des valeurs de rigueur, de solidarité et de foi.

Très jeune, il sert comme enfant de choeur à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor, où naît sa vocation sacerdotale.

Il est ordonné prêtre le 28 décembre 1994 à Oussouye, après avoir notamment fréquenté le Petit Séminaire Saint-Louis à Ziguinchor avant d'intégrer le Grand Séminaire de Sébikhotane.

Il devient formateur puis recteur du Grand Séminaire de Brin, après des études en philosophie à Abidjan, se consacrant pendant plus de 25 ans à la formation des futurs prêtres.

Son prédécesseur Mgr Jean-Pierre Bassène a passé plus de 20 ans à la tête du diocèse de Kolda.