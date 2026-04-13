Burkina Faso: Agence Faso Mêbo - SOGETEL/SA offre 5 000 000 FCFA et 25 tonnes de ciment

Le personnel de la Société générale de travaux et de constructions électriques (SOGETEL-SA) a officiellement remis la somme de 5 000 000 FCFA et 25 tonnes de ciment, à l'Agence Faso Mêbo, samedi 11 avril 2026, à Ouagadougou.

L'agence Faso Mêbo ne cesse de recevoir des dons venant des citoyens burkinabè. En effet, le personnel de la Société générale de travaux et de constructions électriques (SOGETEL-SA) lui a officiellement remis la somme de 5 000 000 FCFA et 25 tonnes de ciment, samedi 11 avril 2026, à Ouagadougou.

Selon l'ingénieur et chef de projet à SOGETEL-SA Ousmane Ouédraogo, c'est dans un élan de solidarité que la société a effectué le déplacement sur le site de l'Agence Faso Mêbo pour apporter sa contribution. Pour lui, ce geste s'inscrit dans la volonté de répondre à l'appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d'apporter sa contribution à l'édification du Burkina Faso. « Nous sommes venus apporter notre modeste contribution en tant que fils et filles du pays pour participer à la construction du Burkina Faso », a-t-il fait savoir. Il a également fait comprendre que la société dont il est chef de projet est consciente les difficultés que traverse le pays des Hommes intègres.

L'ensemble des citoyens burkinabè encouragé

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Il a donc encouragé l'ensemble des citoyens burkinabè à s'engager « fortement » pour l'Agence Faso Mêbo. « Nous invitons toutes les filles et tous les fils du Burkina Faso de tous bords à s'impliquer dans l'initiative Faso Mêbo car ce que nous construisons aujourd'hui ne concerne pas seulement notre génération, c'est également pour l'avenir de nos enfants », a confié Ousmane Ouédraogo.

Il a révélé que le don apporté par la SOGETEL-SA est constitué d'éléments de construction dont 25 tonnes de ciments et une somme de 5 000 000 FCFA. C'est aussi un geste puissant qui témoigne d'un patriotisme concret et d'une volonté de bâtir un Burkina plus solide, plus uni et plus engagé, aux dires du chef de projet à SOGETEL-SA. « Cette importante contribution vient appuyer significativement la mise en oeuvre de nos activités et renforcer nos actions au profit de la communauté.

Notre pays est en pleine construction, avec de nombreux chantiers en cours et chacun de nous peut y contribuer, d'une manière ou d'une autre », à faire savoir M. Ouédraogo. Il a indiqué qu'à travers ce geste, le personnel de la SOGETEL-SA réaffirme son engagement citoyen et sa volonté d'accompagner l'État burkinabè dans la mise en oeuvre des efforts nationaux de développement et l'amélioration du cadre de vie des populations. SOGETEL-SA est une entreprise burkinabè majeure spécialisée dans l'électricité, le froid, la climatisation, la vidéo surveillance et la plomberie.