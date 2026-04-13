Togo: Foi, unité et engagement politique

13 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Le parti Union pour la République (UNIR) a marqué son 14e anniversaire par l'organisation d'offices religieux, selon les informations rapportées par le journal Nouvelle Opinion.

Né à Atakpamé le 14 avril 2012, UNIR s'est imposé au fil des années comme l'un des piliers de la vie politique togolaise. Le parti revendique une gouvernance républicaine, la consolidation de l'unité nationale et la modernisation progressive des institutions.

Depuis sa création, l'UNIR s'est imposé comme la force politique dominante. Il détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale et au Sénat, et a remporté toutes les élections présidentielles, législatives et locales.

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