Mali: Vol Corsair SS870 - Trois heures d'enfer dans une cabine surchauffée sur le tarmac de Sénou Bamako à destination de Paris

Une défaillance technique transforme un embarquement sur le tarmac de l'aéroport international Senou de Bamako (République du Mali) en situation de détresse collective. Dans un contexte de redéploiement stratégique de la compagnie Corsair sur la ligne Paris- Bamako, désertée par Air France et d'autres compagnies de renom. Notre envoyé spécial permanent Oussouf DIAGOLA était à bord.

Bamako. Ce qui devait être un vol de nuit ordinaire vers Paris-Orly s'est mué en épreuve insoutenable pour les passagers du vol Corsair SS870, dans la nuit du jeudi 9 mars 2026.

Peu après l'embarquement, une défaillance technique a plongé la cabine dans une chaleur suffocante, assimilée par plusieurs témoins à un « four crématoire ».

Pendant près de trois heures, les voyageurs ont été contraints de rester assis dans un appareil immobilisé au sol, sans ventilation efficace, dans une atmosphère saturée de chaleur et d'humidité.

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« Nous suffoquions. Les enfants pleuraient. C'était inhumain »

Vers 2h00 du matin, la tension atteint son paroxysme. Des passagers, épuisés et en détresse, demandent à sortir de l'avion. Parmi eux, des femmes accompagnées de nourrissons et de jeunes enfants, incapables de supporter la chaleur.

« Nous suffoquions. Les enfants pleuraient. C'était inhumain. On ne savait pas combien de temps cela allait durer », témoigne un passager encore choqué.

Selon plusieurs récits concordants, la cabine était plongée dans une chaleur telle que les vêtements étaient trempés de sueur, les passagers cherchant désespérément de l'air frais.

Une situation potentiellement dangereuse pour la santé

Les conditions décrites dépassent largement les seuils de confort et de sécurité recommandés pour un avion au sol. Selon les normes internationales, notamment celles de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), les compagnies doivent garantir une ventilation minimale et des conditions de température compatibles avec la santé des passagers, même en cas de retard prolongé.

L'exposition prolongée à une chaleur extrême peut entraîner :

- déshydratation rapide,

- malaise ou perte de connaissance,

- risques accrus pour les nourrissons, personnes âgées et passagers fragiles.

Dans certains pays, comme les États-Unis, le tarmac delay rule impose des limites strictes au temps passé dans un avion immobilisé sans conditions acceptables. En Europe, si aucune règle identique n'existe, les compagnies restent soumises à une obligation générale de sécurité et à un devoir d'assistance envers les passagers.

Quelles obligations pour Corsair ?

En vertu du règlement européen CE 261/2004, les passagers peuvent prétendre à:

- une assistance immédiate (eau, rafraîchissements, possibilité de sortir de l'appareil si la sécurité le permet),

- une information claire sur la nature du retard,

- une prise en charge en cas de retard prolongé,

- une indemnisation, selon la durée finale du retard et les circonstances.

Si la défaillance technique relève d'un problème interne à la compagnie -- ce qui semble être le cas selon les témoignages -- Corsair pourrait être tenue pour responsable.

Une communication attendue de la compagnie

Au moment de la rédaction de cet article, Corsair n'a pas encore communiqué publiquement sur les circonstances exactes de l'incident. Les passagers, eux, réclament des explications et des excuses.

«Nous ne demandons pas la lune. Juste qu'on reconnaisse ce que nous avons vécu et que cela ne se reproduise plus », confie une mère de famille présente à bord.

Un incident révélateur des fragilités opérationnelles

Cet épisode met en lumière les difficultés rencontrées par certaines compagnies opérant dans des aéroports où les infrastructures, les températures extérieures et les contraintes techniques peuvent compliquer les opérations au sol.

Il pose aussi une question essentielle : comment garantir la sécurité et la dignité des passagers en cas de panne ou de retard prolongé ?

Et maintenant ?

Les passagers envisagent de saisir les autorités compétentes, notamment :

- l'ANAC (Niger/Mali selon nationalité des plaignants),

- la DGAC en France,

- les services de médiation aérienne.

Certains préparent également des réclamations individuelles auprès de Corsair.