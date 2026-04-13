Togo: L'ASCK lâche des points, l'ASKO bondit

La 21e journée du championnat de première division a tenu toutes ses promesses, avec un scénario qui relance complètement la course au titre à cinq journées de la fin.

Le leader ASCK a connu son premier accroc de la phase retour. En déplacement à Lomé, les hommes du nord ont été tenus en échec par une solide Étoile Filante (0-0), un résultat qui ouvre une brèche dans la hiérarchie.

Le dauphin ASKO n'a pas tardé à s'y engouffrer : victorieux d'Espoir FC (1-0), le club de Kara revient à trois petits points du leader. Le suspense est total.

Derrière, l'AC Barracuda confirme sa belle forme du moment en infligeant une correction à Gomido FC (3-0), consolidant sa candidature au podium avec autorité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En bas de classement, la lutte pour le maintien reste acharnée. Dyto et Semassi ont toutes deux répondu présent au moment crucial, s'imposant respectivement face à l'AS Binah et Gbohloe Su sur le même score (1-0). Des victoires en or dans la bataille pour la survie.

Résultats

Étoile filante 0-0 Asck

As Tambo 1-0 Entente II

Espoir 0-1 Asko

As Binah 0-1 Dyto

Barracuda 3-0 Gomido

Semassi 1-0 Gbohloe Su

Classement

1-Asck 49 pts (+25)

2-Asko 46 pts (+13)

3-Unisport 35 pts (+3)

4-Etoile filante 31 pts (+3)

5-As Tambo 29 pts (+1)

6-Ac Barracuda 29 pts (+1)

7-Gbohloe Su 29 pts (+1)

8-Entente II 27 pts (-1)

9-Dyto 26 pts (-3)

10-Semassi 23 pts (-7)

11-Gomido 20 pts (-9)

12-As OTR 19 pts (-7)

13-As Binah 19 pts (-7)

14-Espoir 17 pts (-13)