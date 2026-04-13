Congo-Kinshasa: Muhindo Nzangi satisfait du déroulement des semis de café robusta et de cacao à Kindu

Le ministre d'État en charge de l'Agriculture, Muhindo Nzangi Butondo, a exprimé, jeudi 9 avril, sa satisfaction quant au bon déroulement des semis de café robusta et de cacao fournis par le gouvernement central au Maniema.

Il a visité les sites pilotes de production de plants (germo-pépinières) de l'Université de Kindu et de la commune d'Alunguli.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la supervision de la campagne agricole 2026 et de sa participation à la Conférence provinciale sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau.

Après avoir inspecté les deux sites, Muhindo Nzangi a salué l'évolution des travaux liés à la relance agricole dans la province :

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« Cela fait six mois que je parle de l'implantation des pépinières dans tous les coins du pays, et certains n'y croyaient pas. Nous sommes ici à Kindu pour montrer au pays que cette implantation devient progressivement une réalité. Avec la vision du Chef de l'État, l'agriculture est en train de renaître ».

Cette visite constitue un encouragement pour les responsables des sites.

Le professeur Déogratias Kimenya, recteur de l'Université de Kindu, y voit un véritable moteur de motivation pour mener à bien la mission confiée par l'État.

« Cette visite nous donne davantage de force et nous arme d'un surplus d'énergie pour accomplir le travail attendu. Le taux de germination est estimé à 100 %. Nous rassurons M. le ministre de notre engagement », a-t-il assuré.

La province du Maniema attend également l'arrivée imminente d'autres semences agricoles afin de poursuivre l'expansion des cultures stratégiques.