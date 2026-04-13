Congo-Kinshasa: Plus de 100 femmes enceintes et jeunes filles déplacées bénéficient de kits d'hygiène à Kalemie

Plus d'une centaine de femmes enceintes et de jeunes filles déplacées de guerre ont bénéficié, vendredi 10 avril, de kits d'hygiène intime au site de Kikongo-Katanika 2, situé dans l'aire de santé de Kifungo à Kalemie, dans la province du Tanganyika.

Ce projet est exécuté par l'ONG Agir pour la Protection de l'Enfant et le Développement Communautaire (APEDC) et financé par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA).

Cette assistance humanitaire s'inscrit dans le cadre du projet de Réponse intégrée d'urgence aux besoins liés aux violences basées sur le genre, à l'exploitation et aux abus sexuels, ainsi qu'aux services de santé sexuelle et reproductive.

Outre les kits d'hygiène intime, les bénéficiaires ont également reçu des articles essentiels pour leur vie quotidienne : bassins, pagnes, sacs et babouches.

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Selon la responsable du site de Kikongo-Katanika, cette aide est particulièrement cruciale pour ces femmes vivant dans des conditions précaires.

« L'assistance que nous avons reçue de la part de l'APEDC va beaucoup aider les femmes, surtout lorsqu'elles sont indisposées, et cela pour deux ou trois mois », a expliqué Rebecca Masika, une déplacée.

Ce projet cible les zones de santé affectées par la crise sécuritaire liée à l'AFC/M23 dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika.

Le site de déplacés de Kikongo abrite aujourd'hui plus de 6 000 personnes ayant fui la guerre menée par l'AFC/M23 au Nord et au Sud-Kivu.