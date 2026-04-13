Congo-Kinshasa: Les jeunes de Mambasa appelés à soutenir les initiatives de paix

Le Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri appelle les jeunes et les communautés du territoire de Mambasa à privilégier la paix et à soutenir toute initiative visant à protéger les populations civiles. Cet appel a été lancé vendredi 10 avril à Bunia à travers une lettre ouverte adressée aux habitants de ce territoire.

Une menace permanente

Cette structure estime que la menace des ADF reste permanente dans cette entité et que les FARDC, à elles seules, ne peuvent venir à bout des groupes armés qui pullulent cette contrée. Elle insiste sur la nécessité d'un appui des partenaires, notamment la MONUSCO.

La coordination provinciale de la Société civile du Congo de l'Ituri condamne également les initiatives visant à bloquer les actions de la mission onusienne dans cette zone.

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Plusieurs voix s'élèvent pour appeler la population de Mambasa à ne pas faire le jeu de l'ennemi en refusant l'appui des partenaires engagés dans la lutte contre les ADF, considérés comme une menace permanente pour les civils.

Coopération FARDC-MONUSCO

Malgré les efforts des FARDC pour démanteler ce groupe armé, les moyens restent insuffisants pour faire face à l'ampleur du défi sécuritaire. C'est dans ce contexte que le Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri souligne l'importance du soutien des partenaires de la RDC.

Dans son courrier, cette structure affirme que la présence de la MONUSCO peut contribuer à améliorer la sécurité dans les zones les plus exposées, en appuyant l'armée, en protégeant les civils en cas d'attaque et en relayant la souffrance des populations au niveau international. Selon elle, le déploiement des casques bleus à Mambasa vise à rapprocher les forces de protection des populations afin d'assurer des interventions rapides en cas de menace.

Le Conseil provincial de la jeunesse reconnaît les frustrations d'une population éprouvée par les violences répétées des ADF. Toutefois, il appelle les habitants à ne pas céder à la manipulation, au risque de mettre en danger leurs familles et leurs communautés. Il invite ainsi la population à rester calme, à privilégier la paix et à soutenir toute initiative visant à renforcer la sécurité.

« Combattre l'entrée de la MONUSCO dans les territoires de Mambasa, c'est accepter que nos populations puissent continuer de mourir. Donc, nous demandons à tous les jeunes d'appuyer notre armée, mais également d'accompagner la MONUSCO, pour que celle-ci appuie notre armée dans la neutralisation de ces terroristes ADF », a fait savoir le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, Deogratias Bungamuzi.

Par ailleurs, la coordination provinciale de la Société civile du Congo, (SOCICO), condamne les actions visant à entraver les opérations de la MONUSCO à Mambasa. Elle appelle la Mission onusienne à renforcer la collaboration avec les différentes coordinations de la société civile en Ituri afin de faciliter son accès aux communautés locales.