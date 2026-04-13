Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew ont organisé un petit-déjeuner de Pâques au parc de l'Unité

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de la Première dame Zinash Tayachew, a offert le traditionnel petit-déjeuner de Pâques au Parc de l'Unité, réunissant des participants issus de divers horizons pour célébrer l'événement.

Ce rassemblement a illustré l'esprit de Fasika (Pâques), l'une des fêtes religieuses les plus marquantes en Éthiopie.

À travers le pays, des chrétiens de différentes confessions se rassemblent durant cette période sacrée, portés par des valeurs communes d'espoir, de sacrifice et de renouveau.

Après plusieurs semaines de jeûne et de recueillement spirituel, Pâques est célébrée dans la joie, à travers des prières, des repas festifs et des moments de partage en famille.

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Les foyers s'animent, les communautés se retrouvent et expriment leur gratitude dans une atmosphère de fête et de communion.

Au Parc de l'Unité, les invités ont partagé des mets traditionnels de Pâques, transmettant un message d'inclusion et de solidarité. L'événement a mis en évidence le rôle de la foi comme facteur de rapprochement et de cohésion sociale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le bureau du Premier ministre a rappelé que Pâques ne se limite pas à une célébration, mais constitue également un moment propice à la compassion.

Les citoyens ont ainsi été invités à faire preuve de générosité en ouvrant leurs foyers et leurs coeurs aux plus vulnérables, reflétant l'essence même de cette fête.

Alors que l'Éthiopie célèbre ce jour sacré, un message fort se dégage à l'échelle nationale : celui de l'unité, de la solidarité et du renouveau, au coeur de Fasika (Pâques).