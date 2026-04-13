Ethiopie: Le pays célèbre Pâques dans un esprit d'unité et de profonde ferveur

Addis-Abeba — À travers le pays, des millions de chrétiens de toutes confessions ont célébré Fasika, partageant des valeurs communes d'espoir, de sacrifice et de renouveau.

Cette célébration intervient à l'issue de plusieurs semaines de jeûne et de méditation spirituelle, et se traduit par des offices religieux empreints de ferveur, des retrouvailles familiales chaleureuses et le partage de mets traditionnels.

L'esprit d'unité s'est également manifesté à l'échelle nationale lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première dame Zinash Tayachew ont accueilli leur traditionnel petit-déjeuner pascal au Unity Park.

Cet événement a réuni des participants venus de divers horizons, partageant un moment de convivialité et les bénédictions liées à la fête.

Dans une publication diffusée sur la page officielle du bureau du Premier ministre, Fasika a été décrite comme un temps de foi, mais aussi de solidarité et de communion.

Les citoyens ont été appelés à faire preuve de générosité en ouvrant leurs portes et leurs coeurs aux personnes les plus vulnérables.

Pâques demeure ainsi l'une des célébrations religieuses majeures en Éthiopie, incarnant la foi, le renouveau et un fort esprit de communauté à l'échelle du pays.