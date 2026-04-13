Togo: Qualité et compétitivité

Le café et le cacao togolais ont rendez-vous avec leur avenir. Le gouvernement vient d'annoncer des investissements substantiels pour transformer en profondeur deux filières qui constituent un pilier essentiel de l'économie rurale : 184 millions de Fcfa dédiés à la caféiculture et 21 milliards à la cacaoculture, pour la production d'un million de boutures de caféiers et de 35 000 cabosses de cacaoyers.

Les régions des Plateaux et la région Centrale, coeur historique de la production, concentreront l'essentiel de cet effort.

L'ambition des pouvoirs publics et du Comité de Coordination des Filières Café et Cacao (CCFCC) dépasse la seule augmentation des volumes.

C'est la professionnalisation de l'ensemble de la chaîne de valeur qui est visée, de la parcelle du producteur jusqu'aux marchés internationaux. Traçabilité renforcée, formation aux bonnes pratiques post-récolte, fermentation, séchage, tri, contrôle qualité à l'export, lutte contre la contrebande et meilleur accès au financement : chaque maillon de la filière est concerné.

Faire du café et du cacao des produits compétitifs, reconnus et valorisés sur les marchés mondiaux, tout en créant des emplois durables et des revenus décents pour les communautés rurales qui en vivent, tel est la finalité de cette stratégie.