Maroc: La Bourse de Casablanca lance un marché à terme dans le cadre de la promotion des produits dérivés

La Bourse de Casablanca a lancé un marché à terme et une chambre de compensation centrale, introduisant ainsi une nouvelle infrastructure visant à améliorer la gestion des risques et la liquidité du système financier marocain.

Le déploiement, développé avec le soutien du ministère des finances, de Bank Al-Maghrib et de l'AMMC, marque le passage d'un marché axé sur les transactions au comptant à un marché qui prend en charge les produits dérivés.

Le premier instrument est un contrat à terme lié à l'indice MASI.20, qui suit les principales sociétés cotées en bourse. Les contrats fonctionneront avec des exigences de marge et des ajustements de règlement quotidiens.

La chambre de compensation agira en tant que contrepartie centrale, réduisant le risque de transaction en garantissant les échanges entre acheteurs et vendeurs par le biais de systèmes de marge et d'exigences de garantie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La bourse s'attend à ce que les investisseurs institutionnels, notamment les banques, les assureurs et les gestionnaires d'actifs, soient les premiers à participer, et que l'accès soit plus large au fil du temps.

Points clés à retenir

Le lancement d'un marché à terme positionne le Maroc au sein d'un groupe restreint de marchés africains dotés d'une infrastructure financière plus avancée. Les marchés de produits dérivés sont essentiels pour les investisseurs institutionnels, car ils leur permettent de couvrir les risques, de gérer les portefeuilles et de déployer les capitaux plus efficacement.

En introduisant des contrats à terme liés à un indice de référence, le Maroc crée des outils qui peuvent soutenir les stratégies d'investissement locales et internationales. La présence d'une chambre de compensation centrale est essentielle, car elle réduit le risque de contrepartie et aligne le marché sur les normes mondiales, ce qui le rend plus attractif pour les investisseurs étrangers.

Au fil du temps, cette infrastructure peut soutenir le développement de produits supplémentaires tels que les ETF, les produits structurés et les produits dérivés plus complexes, augmentant ainsi la profondeur du marché. Pour les décideurs politiques, le défi consistera à garantir une liquidité et une participation au marché suffisantes pour que le système soit efficace.

Pour les investisseurs, ce développement est le signe d'une évolution vers des marchés de capitaux plus sophistiqués en Afrique du Nord, Casablanca visant à se positionner comme un centre financier régional capable d'attirer des capitaux mondiaux.