Congo-Kinshasa: Le pays lève 1,25 milliard de dollars lors de la première vente d'euro-obligations de son histoire

La République démocratique du Congo a levé 1,25 milliard de dollars lors de sa première vente d'obligations internationales, profitant de l'amélioration des conditions du marché mondial à la suite d'une pause dans les tensions géopolitiques.

Le pays a émis 600 millions de dollars d'obligations à six ans à un taux de 8,75 % et 650 millions de dollars d'obligations à 11 ans à un taux de 9,5 %. La demande a été forte, les ordres dépassant 2 milliards de dollars et 2,8 milliards de dollars pour les deux tranches.

Les rendements des obligations à 2032 ont baissé au début des échanges, ce qui témoigne de la demande des investisseurs. La transaction fait partie d'un programme plus large d'euro-obligations de 1,5 milliard de dollars visant à diversifier les sources de financement.

Le ministre des finances, Doudou Fwamba Likunde Libotayi, a déclaré que le produit de l'émission soutiendrait des projets d'infrastructure, d'énergie et sociaux, alors que le pays élargit son accès aux marchés de capitaux internationaux.

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La vente intervient alors que l'intérêt mondial pour les réserves de cuivre et de cobalt du Congo, éléments clés de la transition énergétique, s'accroît et que les investisseurs cherchent à s'exposer aux économies soutenues par les ressources naturelles.

Points clés à retenir

L'émission d'euro-obligations par la RDC met en évidence l'appétit renouvelé des investisseurs pour la dette souveraine africaine lorsque les conditions du marché se stabilisent. La forte demande pour cette émission montre que les investisseurs sont prêts à accepter un risque plus élevé pour avoir accès à des pays disposant de ressources stratégiques, en particulier celles liées à la transition énergétique mondiale.

La capacité à resserrer les rendements par rapport aux prévisions initiales reflète la confiance dans les perspectives de croissance et les efforts de réforme du pays. Cependant, les coûts d'emprunt restent élevés par rapport aux marchés développés, reflétant les risques structurels. La RDC reste fortement dépendante des exportations minières, ce qui l'expose à la volatilité des prix des matières premières, tandis que l'instabilité persistante dans ses régions orientales continue de peser sur la perception des investisseurs.

Le pays dépend également de manière significative des financements concessionnels, qui représentent encore la majeure partie de sa dette extérieure. Pour les décideurs politiques, le défi consistera à utiliser efficacement les recettes pour soutenir la croissance tout en maintenant la viabilité de la dette. Pour les investisseurs, l'opération montre que les marchés frontières peuvent accéder aux capitaux à des moments favorables, mais le calendrier et l'évaluation des risques restent des facteurs essentiels dans les décisions d'allocation.