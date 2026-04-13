Congo-Kinshasa: Conflit dans l'Est du pays - Nouvelles négociations entre gouvernement et l'AFC/M23 en Suisse

13 Avril 2026
Radio France Internationale

Nouveau round d'échanges entre l'AFC/M23 et le gouvernement congolais. Les discussions se tiennent pour la première fois en Suisse. Plusieurs délégués sont déjà arrivés à Genève. Le lieu exact des réunions reste, pour l'instant, confidentiel. Quels acteurs autour de la table et avec quel dispositif?

Il s'agit du neuvième round de négociations entre les deux parties. Les délégués de l'AFC/M23 ont fait le déplacement depuis Goma, mais aussi depuis les États-Unis, ainsi que d'autres points. Du côté de la rébellion, la délégation est conduite par Benjamin Mbonimpa, secrétaire général de l'AFC/M23. Le négociateur en chef reste René Abandi. Côté gouvernement, la délégation est dirigée par Sumbu Sita Mambu, haut représentant du chef de l'État congolais. Autre élément notable : l'absence physique des Qataris. Une participation par visioconférence est annoncée.

En revanche, les États-Unis seront bien présents. Ils ne seront plus observateurs, comme à Doha, mais interviendront comme facilitateurs. La Monusco, elle, participera en tant qu'observateur. Et la Suisse va jouer un rôle central dans l'organisation de ces discussions. Selon nos informations, le Département fédéral des Affaires étrangères est à la manoeuvre. C'est lui qui a envoyé les invitations et facilité les déplacements.

Enjeu de ces échanges : relancer le dialogue entre les deux parties. Alors que, sur le terrain, les violences se poursuivent.

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Nous demandons aux parties [prenantes] d'avoir pitié des populations qui sont dans les zones occupées par les rebelles du M23. 

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