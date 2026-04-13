Afrique du Sud: Geordin Hill-Lewis, nouveau leader du parti l'Alliance démocratique

L'Alliance démocratique sud-africaine (DA), deuxième force politique du pays, s'est choisi un nouveau leader ce dimanche 12 mars 2026 après la décision du dirigeant sortant, le ministre de l'Agriculture, John Steenhuisen, de ne pas se représenter. Et c'est finalement Geordin Hill-Lewis qui a bien été consacré, alors qu'il n'avait qu'un concurrent en face de lui, quasi inconnu, Sibusiso Dyonase. Avant son élection comme maire du Cap en 2021, il a été député et joué différents rôles au sein du parti.

Son nom faisait consensus et c'est donc sans surprise que Geordin Hill-Lewis accède, à 39 ans, à la tête de l'Alliance démocratique. Le parti se choisit à nouveau un jeune leader, qui s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur, avec des idées politiques libérales et l'ambition de rendre la DA plus attractive en dehors de l'électorat traditionnel blanc et métisse.

Geordin Hill-Lewis souhaite continuer de prouver que sa formation est capable de gouverner, entendant lui-même conserver son poste à la mairie du Cap au-delà du scrutin local prévu d'ici février. Il ne devrait pas prendre de ministère au sein du gouvernement national de coalition contrôlé par l'ANC, afin de conserver la possibilité de critiquer le parti de Cyril Ramaphosa.

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Il lui faudra encore gagner en visibilité en dehors de son fief du Cap mais il a déjà un oeil sur les élections générales de 2029 : « Notre ambition doit être de diriger le gouvernement national », a-t-il clamé à l'issue du congrès.

Enfin, à ceux qui reprocheraient à la DA d'avoir à nouveau préféré un homme blanc, le parti met en avant le reste de l'équipe dirigeante, plus diverse que par le passé, avec notamment l'élection inattendue de l'ancien maire de Pretoria, Solly Msimanga, au poste de numéro 2.