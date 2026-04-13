Sénégal: Canada-Sénégal - Un vol direct de la compagnie Air Transat dans le ciel pour assurer la desserte Montréal-Dakar

La compagnie aérienne canadienne Air Transat procédera au lancement de son premier vol direct Montréal-Dakar, le 17 juin 2026. À raison de 2 vols par semaine, cette desserte constitue une avancée significative, fruit d'une longue requête diplomatique et citoyenne émise par les sénégalais résidant au Canada. Exclusif

Enfin, plus de longues heures d'escale, plus d'inquiétude, un vol direct Montreal-Dakar sera lancé à compter du 17 juin 2026, a appris de source autorisée Confidentiel Afrique. La mise en oeuvre de ce projet aérien, résulte d'une sollicitation forte de la communauté africaine, canadienne et particulièrement sénégalaise. Après plusieurs années de tracasseries et de sempiternels transits dans les aéroports, une nouvelle desserte directe devra rallier la capitale sénégalaise sans trop de soucis depuis Montréal. En effet, des milliers de voyageurs, dont l'objectif était de voir un tel projet se réaliser, se frottent les mains, vidés surtout de leur stress en continu. Le lancement effectif dudit vol prévu en juin 2026, révèle une nouvelle ère de consolidation et de partenariat entre le Canada et le Sénégal, qui d'ailleurs connaît un grand essor dans d'autres secteurs tels que: la santé, les mines, l'or, le pétrole, l'éducation...

Vision stratégique de AIR TRANSAT

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L'arrivée de ce vol est pour Air Transat, une meilleure manière de faciliter la connectivité transatlantique, les investissements entre le Sénégal et le Canada et la vente de la destination Sénégal.

Ce vol est aussi un grand «bond» diplomatique marqué par l'expertise des autorités sénégalaises diplomatiques dont en première ligne, l'ambassadeur du Sénégal au Canada, M. Gorgui CISS, qui souligne que ce projet aérien est: «une avancée majeure qui ouvre de très belles perspectives pour renforcer les liens d'amitié, ainsi que pour dynamiser les échanges commerciaux et touristiques entre le Sénégal et le Canada, en particulier avec le Québec.». Sa rencontre avec Monsieur Howard Liebman, Vice-Président des Affaires gouvernementales d'Air Transat, dans le cadre du lancement du vol direct Montréal-Dakar, illustre bien la portée historique et diplomatique de ce nouveau bijou comme l'a si bien souligné le Directeur de l'ANACIM, Dr Diaga BASSE, qui a reçu une délégation de l'autorité canadienne de l'aviation civile, venue échanger sur les préparatifs du lancement dudit vol.

En outre, ce vol est aussi d'une autre portée pour les missions diplomatiques des représentants de l'État du Sénégal, des entrepreneurs ou encore des missionnaires. Ainsi, une nouvelle ère s'ouvre, sur fond d'enjeux et de mutations, compte tenu de la grandeur du secteur du transport aérien. En effet, au-delà du transport aérien, ce vol direct est une vitrine phare de la coopération bilatérale entre les deux pays, dont l'amitié si bien colorée est dans sa splendeur.

Air Transat devra, pour la durabilité de ce vol, travailler sur la fiabilité, la confiance et l'accessibilité du service, qui sont d'ailleurs les fondements pour un projet aérien réussi de cette envergure.