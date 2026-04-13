Sénégal: Forum NUMESS 2026 - Deux nouveaux moteurs pour transformer des territoires de la Casamance

Dans une Casamance marquée par des défis structurels persistants, autorités, entrepreneurs et acteurs de terrain, ont mis à profit hier, à Ziguinchor, la cérémonie d'ouverture de la deuxième édition du Forum du numérique et de l'économie sociale et solidaire (Numess) pour esquisser les contours d'un avenir plus inclusif et résilient.

Le Sud du pays s'affirme, peu à peu, comme un laboratoire vivant de transformation territoriale. À l'occasion de l'ouverture du Forum NUMESS, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a insisté sur l'importance stratégique du numérique et de l'économie sociale et solidaire, dans la construction d'un développement durable et équitable.

Devant un parterre d'acteurs institutionnels, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de jeunes entrepreneurs engagés, le ministre a rappelé que la région incarne déjà, par son histoire, une capacité exceptionnelle à surmonter les épreuves. « La résilience n'est pas une notion abstraite ici, elle fait partie du vécu quotidien des populations », a-t-il résumé.

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Poursuivant, Alioune Sall a estimé que la tenue même de ce forum témoigne d'une dynamique de résistance face aux fractures économiques et sociales. « Il ne s'agit pas d'une simple ambition, mais d'une orientation stratégique inscrite au coeur du New deal technologique », a-t-il affirmé, évoquant une politique nationale résolument tournée vers l'innovation et l'inclusion.

Le ministre a aussi souligné que les outils numériques offrent des perspectives inédites en matière d'emploi, notamment dans des zones où l'industrialisation reste limitée. « Le numérique permet de générer des opportunités là où les infrastructures classiques peinent à s'implanter », a insisté le ministre des Télécommunications.

Une réponse structurée aux défis locaux

La région de Ziguinchor, à l'image de celle de Sédhiou, reste confrontée au chômage des jeunes, à la vulnérabilité des femmes et à la question sensible de la réinsertion des personnes déplacées. Pour le ministre Alioune Sall, le forum NUMESS est « un allié naturel » du Plan Diomaye pour la Casamance qui promeut la réinsertion des citoyens déplacés de retour.

De son côté, la présidente de l'organisation Social Impact, promotrice du NUMESS, Fatou Badji, a insisté sur la vocation inclusive de cette initiative. « Notre objectif est de faire émerger des opportunités dans des contextes où elles demeurent encore rares », a-t-elle précisé, mettant en avant la nécessité de connecter les talents aux ressources disponibles. Aussi, Fatou Badji a fait savoir que cette deuxième édition du NUMESS vise à faire naître des projets concrets et à faciliter l'accès à l'emploi, en particulier pour les jeunes et les femmes.

« Il s'agit de bâtir des passerelles solides vers l'autonomisation économique et sociale », a ajouté la présidente de Social Impact.

Au-delà des échanges, le Forum NUMESS ambitionne de structurer durablement les initiatives locales, à travers le renforcement des Coopératives productives solidaires (CPS), tout en favorisant l'inclusion des populations les plus vulnérables, y compris les personnes déplacées de retour. Autant dire que c'est un nouveau modèle de développement qui se dessine pour la Casamance.