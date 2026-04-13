Sénégal: Lancement d'un incubateur à Golf Sud - Une vision territoriale de l'économie sociale et solidaire promue

L'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire de la commune de Golf Sud a été officiellement lancé, le samedi 11 avril, par le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Dione. En vue de renforcer le dynamisme de leur partenariat, une protocole d'accords tripartite, entre le ministère, Polaris Asso et la commune de Golf Sud a été signé.

La maison des jeunes de la commune de Golf Sud a accueilli samedi dernier, la cérémonie de lancement officiel de l'incubateur communal de l'économie sociale et solidaire. Inauguré par le ministre Alioune Dione, cet incubateur aura pour vocation d'accompagner la structuration des jeunes porteurs de projets afin de promouvoir les initiatives à fort impact social.

L'activité a été l'occasion pour le partenaire Ousseynou Gueye, directeur exécutif de Polaris Asso, de rappeler le savoir-faire des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ainsi, l'initiateur du projet « Meune na ko » (j'en suis capable, en français), porté par Polaris Asso, a souligné que cet incubateur permettra de transformer les rêves des jeunes et des femmes en réalité.

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Le maire de la commune, Mme Khadija Mayecor Diop Diouf a déclaré que la livraison de cet incubateur est une porte qui s'ouvre pour les femmes et les jeunes. Cet outil s'inscrit dans la notre conviction de changer la donne à travers la création structurée de projets générateurs d'emplois. » LEss est une économie qui crée de la valeur si elle est portée par l'innovation sociale.

Cet outil est un instrument de développement territorial efficace » a ajouté l'édile de Golf Sud. Ella a par ailleurs fait part de sa volonté de faire de cet incubateur un outil de création de génies économiques.

Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire a, à son tour, exprimé son agréable devoir de venir à Golf Sud pour poser un jalon important dans l'avenir de la Commune. » En effet, la jeune Commune de Golf Sud par sa concentration démographique est une terre d'opportunités multiples insuffisamment exploitées. Cette cérémonie symbolise l'aboutissement d'un engagement collectif pour un changement de paradigme dans la promotion du développement au niveau local », s'est exprimé Dr Alioune Dione.

Pour lui, l'incubateur est un cadre stratégique de dissémination de la culture entrepreneuriale solidaire, de renforcement de capacités des acteurs de l'ESS et un lieu d'accompagnement de l'envol des organisations de l'ESS particulièrement des Coopératives productives solidaires. Il a aussi appelé les sénégalais à aller désormais vers le consommer Ess. » Le branding territorial est un élément essentiel qui permettra d'atteindre le développement local.

l'Ess n'est pas une option mais une nécessité systémique pour la promotion d'une inclusion et d'une souveraineté économique durable », a souligné Dr Alioune Dione.

Car selon lui, elle est la seule entité capable de faire travailler des millions de personnes en même temps. Le ministre a aussi souligné les possibilités qu'offrent l'agriculture, la floriculture, sans oublier les différents secteurs de l'artisanat qui sont naturellement des niches de production solidaire peu exploitées.