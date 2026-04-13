Sénégal: Ziarra générale - À Tivaouane, des milliers de fidèles perpétuent l'oeuvre de Serigne Babacar Sy

À Tivaouane, haut lieu de la spiritualité musulmane au Sénégal, une ferveur exceptionnelle s'empare des fidèles ce dimanche 12 avril à l'occasion de la 97e édition de la Ziarra générale. Des milliers de pèlerins, venus de tout le pays et de la diaspora, affluent vers la cité de Maodo pour perpétuer une tradition instaurée en 1930 par Serigne Babacar Sy.

Au fil des décennies, ce rendez-vous s'est imposé comme un moment majeur du calendrier spirituel tidiane. Depuis plusieurs jours déjà, la ville vit au rythme des prières, des chants religieux et des récitations du Coran. Mosquées et lieux de culte ne désemplissent pas, notamment ceux liés à l'héritage de El Hadji Malick Sy, figure tutélaire dont l'enseignement continue d'inspirer des générations de croyants.

Au-delà de la ferveur, la Ziarra générale est aussi un temps de communion entre guides religieux et disciples. Les jeunes, de plus en plus nombreux, y trouvent des repères spirituels, entre tradition soufie et quête de sens. Visites de mausolées, invocations au Prophète (Psl) et moments de méditation collective traduisent la profondeur de ce rassemblement.

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Le temps d'une journée, Tivaouane se transforme ainsi en un véritable sanctuaire de paix et d'unité, où se perpétue l'héritage spirituel de Maodo et de ses successeurs.