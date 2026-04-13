Sénégal: Trafic de stupéfiants - Un bilan marqué par d'importantes saisies et plusieurs interpellations

L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a mené, au cours du mois d'avril 2026, une série d'opérations d'envergure à travers plusieurs régions du pays, aboutissant à des interpellations et à d'importantes saisies de drogue et de produits pharmaceutiques illicites.

Dans la zone Centre-Est, les actions ont été particulièrement soutenues dans les régions de Kaolack et de Kédougou. À Ndingler, quatre individus ont été arrêtés par la Brigade régionale des stupéfiants en possession de trois kilogrammes de chanvre indien. Une autre opération menée à Koular Socé a permis l'interpellation d'un suspect détenant 2,3 kilogrammes de la même substance ainsi que 17 cornets.

À Bantaco, dans la région de Kédougou, une femme a été appréhendée pour vente illicite de médicaments, notamment du Tramadol, depuis son lieu de travail. Elle est poursuivie pour exercice illégal de la profession de pharmacien et commercialisation frauduleuse de produits pharmaceutiques.

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Dans les zones Nord et Ouest, les éléments de l'OCRTIS ont également enregistré des résultats significatifs. À Louga, un individu a été arrêté au quartier Keur Serigne avec 1,55 kilogramme de chanvre indien, une somme de 22 480 francs CFA ainsi que du matériel de conditionnement. À Thiès, une perquisition à domicile a permis la saisie de 2,4 kilogrammes de chanvre indien répartis en trois blocs, conduisant au placement en garde à vue du suspect.

Dans la région de Dakar, les opérations ont visé des réseaux structurés. Deux individus ont été interpellés en possession de pierres de crack, dans une intervention marquée par des tensions, une partie de la population ayant opposé une résistance en lançant des projectiles sur les forces de l'ordre.