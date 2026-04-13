Nigeria: Dangote vise une expansion de 40 milliards de dollars pour augmenter sa production de raffinage et d'engrais

Le groupe Dangote prévoit d'investir au moins 40 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour développer ses activités de raffinage et de production d'engrais, dans le cadre d'une stratégie visant à accroître la production et à réduire la dépendance à l'égard des importations.

Le plan prévoit de plus que doubler la capacité de la raffinerie Dangote de Lagos, qui passera de 650 000 barils par jour à environ 1,4 million de barils par jour. La production d'engrais devrait passer de 3 millions à 12 millions de tonnes métriques par an.

Cette expansion s'inscrit dans le cadre de la feuille de route Vision 2030 du groupe, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Les discussions sur le financement impliquent la Banque africaine d'import-export, qui soutient le plan.

Le soutien financier comprend un prêt de premier rang de 4 milliards de dollars, avec une contribution de 2,5 milliards de dollars de la part d'Afreximbank. Les autorités nigérianes ont également augmenté les allocations d'approvisionnement en brut pour soutenir les opérations de raffinage.

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Cette mesure intervient alors que les marchés mondiaux des carburants et des engrais subissent la pression des tensions géopolitiques, ce qui met en évidence les risques d'approvisionnement pour les économies dépendantes des importations.

Points clés à retenir

L'expansion de Dangote reflète une évolution vers l'industrialisation à grande échelle en Afrique, où les capitaux privés construisent des infrastructures traditionnellement gérées par les gouvernements. L'augmentation de la capacité de raffinage pourrait réduire les importations de carburant en Afrique de l'Ouest, diminuant ainsi l'exposition aux chocs des prix mondiaux et améliorant la sécurité énergétique.

Parallèlement, l'augmentation de la production d'engrais permet de combler une lacune importante en matière d'intrants agricoles, qui sont souvent importés à un coût élevé. Si elle est menée à bien, cette expansion combinée pourrait faire du Nigeria une plaque tournante régionale pour les exportations de carburant raffiné et d'engrais.

Toutefois, l'ampleur de l'investissement introduit des risques d'exécution et de financement, notamment en raison de l'intensité capitalistique et de la complexité opérationnelle du raffinage et de la pétrochimie. Un approvisionnement soutenu en brut, un soutien politique stable et des opérations efficaces seront essentiels pour obtenir des retours sur investissement.

Pour les investisseurs, le projet représente un pari à long terme sur la base industrielle et la croissance de la demande en Afrique. Pour le continent, il marque une évolution vers la production locale et des chaînes d'approvisionnement plus solides dans des secteurs clés tels que l'énergie et l'agriculture.