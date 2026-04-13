Burkina Faso: Les bénéfices d'ONATEL Burkina Faso chutent de 26% en 2025, les coûts réduisant les marges

L'Office national des télécommunications du Burkina Faso(BRVM : ONTBF), opérant sous la marque Moov Africa et détenu à 61% par le marocain Maroc Telecom, a enregistré un bénéfice net de 15,89 milliards XOF (28,4 millions de dollars) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, en baisse de 26% par rapport aux 21,47 milliards XOF (38,3 millions de dollars) en 2024, selon les états financiers provisoires certifiés par les commissaires aux comptes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3% à 146,18 milliards XOF (261 millions de dollars) contre 141,84 milliards XOF (253,2 millions de dollars), tiré par les services mobiles et les produits accessoires. Mais cette croissance du chiffre d'affaires ne s'est pas traduite dans les résultats. La valeur ajoutée a baissé de 8% et l'excédent brut d'exploitation de 12%, les coûts des services extérieurs, les charges financières et une facture fiscale plus lourde - en hausse de 29% à 6,5 milliards XOF (11,6 millions $) - ayant comprimé ce qui restait après des charges d'amortissement de 32,5 milliards XOF (58 millions $).

Le résultat d'exploitation a chuté à 25,67 milliards XOF (45,8 millions $) contre 33,57 milliards XOF (59,9 millions $) un an plus tôt. Le résultat financier est resté négatif et s'est légèrement dégradé, en raison de la hausse des charges d'intérêt sur les emprunts. La base d'abonnés a atteint 7,3 millions de clients mobiles à la fin de l'année, en hausse de 6,7 %, les abonnements au haut débit fixe ayant augmenté de 28 %.

Le total des actifs a augmenté pour atteindre 324,9 milliards de XOF (580 millions de dollars), soutenu par des investissements continus dans l'infrastructure. Les dépenses d'investissement en immobilisations et en actifs incorporels ont dépassé 44,5 milliards XOF (79,5 millions $) au cours de l'année. Les dividendes versés en 2025 ont atteint 15,16 milliards XOF (27,1 millions $), prélevés sur les bénéfices de l'année précédente.

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Le bilan fait apparaître une trésorerie nette de 10,65 milliards XOF (19 millions $) en fin d'année, contre 6,06 milliards XOF (10,8 millions $) à la clôture de l'exercice 2024, reflétant une meilleure génération de trésorerie d'exploitation malgré des résultats plus faibles.

Points clés à retenir

La compression des bénéfices de l'ONATEL s'inscrit dans une tendance pluriannuelle due à des conditions spécifiques au Burkina Faso. Le pays est sous régime militaire depuis 2022, et une insurrection djihadiste perturbe désormais les opérations sur plus de 30 % du territoire national, obligeant l'entreprise à dépenser lourdement pour la sécurité des sites, la maintenance dans les zones non sécurisées et la remise en état du réseau après des actes de vandalisme.

Le marché mobile à trois acteurs - ONATEL, Orange et Telecel - a généré un chiffre d'affaires combiné de 490,5 milliards de francs CFA en 2024. Cependant, la concurrence s'est intensifiée avec la baisse de l'ARPU de la téléphonie vocale et la montée en puissance des services de messagerie en ligne.

Le gouvernement militaire a également imposé une nouvelle obligation aux opérateurs de télécommunications dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 milliards de francs CFA de construire un siège permanent à Ouagadougou, ce qui ajoute une charge de dépenses en capital distincte de l'investissement dans le réseau. Moov Africa a déjà démarré un projet de siège de 9 milliards de francs CFA.

Pendant ce temps, au niveau du groupe Maroc Telecom, les filiales de Moov Africa ont collectivement enregistré une croissance du chiffre d'affaires de 5,3% à taux de change constant en 2025, avec une marge d'EBITDA de 42,5% - ce qui suggère qu'ONATEL Burkina Faso est moins performant que ses pairs régionaux au sein du même groupe mère.