Gabon: Premier anniversaire de l'élection de Brice Oligui Nguema, la parole aux Gabonais

12 Avril 2026
Radio France Internationale

Au Gabon, ce 12 avril marque le premier anniversaire de l'élection présidentielle à l'issue de laquelle les Gabonais avaient plébiscité l'ancien général Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir deux ans plus tôt par un coup d'état. « Le 12 c'est le 12 », clamait-il durant la campagne électorale en multipliant les promesses d'un avenir meilleur. Un an après, qu'en pensent les gabonais ?

Le 12 avril 2025, le tombeur du régime des Bongo avait obtenu 94,85% des suffrages à l'élection présidentielle après une transition de deux ans.

Dans les rues de Libreville, plusieurs citoyens ont désormais peur de s'exprimer en public du fait de la suspension des réseaux sociaux, d'interpellations d'influenceurs, de syndicalistes et même des journalistes. Alors ceux qui sont en désaccord avec le président préfèrent s'exprimer sous le couvert de l'anonymat.

Cependant, un an après son élection, Brice Oligui Nguema, élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois, jouit encore d'un capital confiance très important, comme témoignent d'autres Gabonais auxquels RFI a tendu son micro.

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Sur le plan officiel, rien n'est prévu pour commémorer cette élection présidentielle dont l'issue ne s'est pas soldée par des violences contrairement aux scrutins antérieurs. La fête sera plutôt grandiose le 3 mai prochain, en référence au 1er anniversaire de la prestation de serment du président élu.

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