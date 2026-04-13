Afrique: Ligue des champions CAF - L'AS FAR Rabat prend une option pour la finale face à la Renaissance Berkane (2-0)

Pour cette première demi-finale aller de Ligue des champions CAF dans un duel 100% marocain, l'AS FAR s'est imposé (2-0) à domicile au stade Prince Moulay Abdellah contre la Renaissance Berkane ce samedi soir. Dans un match d'abord haché et pauvre en occasions durant la première période, ce sont des réalisations d'Ahmed Hammoudan puis de Khalid Ait Ouarkhane qui ont permis aux Militaires de l'emporter pour prendre une sérieuse option pour la qualification en finale.

L'AS FAR Rabat prend un sérieux avantage. Dans une confrontation sous haute tension entre deux équipes marocaines qui se connaissent par coeur, c'est Rabat qui sort victorieux de ce match aller très cadenassé.

Favoris, l'AS FAR, vainqueur de la compétition en 1985, leader incontesté du championnat marocain et invaincu depuis treize rencontres, n'a pas réussi à emballer le match en première période devant ses supporters toujours aussi bruyants. Les hommes d'Alexandre Santos ont finalement fait la différence dans un second acte beaucoup plus emballant. En face, la Renaissance Berkane, venue au stade Prince Moulay Abdellah avant tout pour défendre et ne pas encaisser de but, n'a jamais pu se montrer menaçante.

Une rencontre sans rythme en première période

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La première période a été très fermée entre deux équipes qui se craignent. Obligés de faire le jeu à domicile, les Militaires se sont tout de même procuré quelques situations. D'abord par l'intermédiaire d'Abdelfettah Hadraf qui a amené une superbe contre-attaque en fixant la défense de Berkane mais Et-Tayeb Boukhriss est venu sauver son équipe en taclant le ballon avant la frappe du milieu de l'AS FAR (17e).

Quelques minutes plus tard, après un bon travail côté gauche, Ahmed Hammoudan a eu la mauvaise idée de se jeter juste avant un potentiel contact dans la surface avec le défenseur de Berkane Ismael Kandouss (25e). Pas de pénalty et simulation de la part d'Hammoudan. La première frappe cadrée de la rencontre a été l'oeuvre de Nolan Mbemba mais le tir à ras de terre n'a pas inquiété le portier Anas Zniti. En face, les Rois de l'Est se sont contentés de défendre même si Mounir Chouiar a été l'un des rares de son équipe à tenter de se montrer dangereux.

L'AS FAR force le verrou

En seconde période, Rabat a accéléré le rythme et sur une perte de balle au milieu d'un Yassine Labhiri à l'envers durant toute la rencontre, les Militaires en ont profité pour ouvrir le score. Sur une frappe lointaine qui a suivi la récupération haute de l'AS FAR, El Fahli a hérité du ballon et a tenté de dribbler Zniti mais le portier s'est précipité sur le ballon tout en relâchant le cuir, Hammoudan à l'affût, a repris le ballon pour marquer (1-0, 57e).

Dos au mur, Berkane avait pourtant montré un autre visage au début de la deuxième mi-temps à l'image de sa première frappe du match par l'intermédiaire du capitaine Ayoub Khairi (52e). Mais les Rois de l'Est ont encore craqué sur une frappe pure du gauche à l'entrée de la surface de l'entrant Khalid Ait Ouarkhane (2-0, 80e). Dans les dernières minutes, les hommes de Chaabani ont tenté des frappes lointaines mais sans grande conviction.

Grâce à cette victoire logique et implacable, l'AS FAR Rabat a déjà un pied en finale et la Renaissance Berkane devra montrer un autre visage dans une semaine pour espérer créer l'exploit lors du match retour.