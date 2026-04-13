Congo-Brazzaville: Coopération - Le PAM évalue l'impact du programme McGovern-Dole dans les écoles du Pool

Le représentant du Programme alimentaire mondial (PAM) au Congo, Gon Myers, a effectué le 8 avril dans le département du Pool, en compagnie de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Congo, Amanda Jacobsen, une descente d'inspection dans les écoles primaires Soumouna et Jean-Kimbembé, situées dans le district de Kinkala. Ce déplacement conjoint avait pour objectif d'évaluer l'exécution du programme d'alimentation scolaire dans ces établissements bénéficiaires.

La visite de terrain était axée sur le projet McGovern-Dole financé par le département en charge de l'agriculture du gouvernement américain pour améliorer la nutrition et les résultats éducatifs des enfants, en particulier dans les zones rurales. Elle s'est déroulée en présence de plusieurs autorités dont la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Régine Tchicaya Oboa; des représentants pays des agences du système des Nations unies et de l'organisation non gouvernementale Catholic relief services (CRS).

Cette mission d'inspection a permis aux équipes partenaires de mener plusieurs activités, notamment l'inauguration d'un entrepôt de stockage et une cuisine semi-moderne à l'école primaire de Soumouna, d'un forage à motricité humaine à l'école primaire Jean-Kimbembé, et la remise des kits de gestion d'hygiène menstruelle et de manuels scolaires pour des élèves.

Pour la chargée d'affaires de l'ambassade américaine au Congo, Amanda Jacobsen, le programme cantine scolaire est un pilier important de la coopération entre les États-Unis et le PAM qui vise à soutenir les domaines prioritaires favorisant la prospérité partagée et la stabilité.

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A travers le projet McGovern-Dole, plus de cent millions ont été financés par les États-Unis depuis 2001 pour lancer et maintenir le programme de cantine scolaire au Congo. Ce projet fournit à ce jour des repas nutritifs quotidiens à plus de 83 000 enfants dans plus de 400 écoles à l'intérieur du pays et près de la moitié des bénéficiaires est constituée des jeunes filles, selon les statistiques. « Les résultats sont clairs. Avec un impact positif dans les communautés fragiles et rurales, dans les écoles sélectionnées, la fréquentation scolaire a augmenté, démontrant comment un simple repas quotidien peut ouvrir la porte à l'éducation, à un avenir meilleur », a indiqué Amanda Jacobsen.

En tant que bénéficiaire principal de cette dotation, le PAM entend pérenniser et porter à l'échelle nationale ce modèle de collaboration afin de garantir l'accès et la qualité de l'éducation par le biais de l'alimentation scolaire.

Le CRS, partenaire de mise en œuvre de ce programme, a joué un rôle central dans l'exécution de diverses activités sur le terrain. Les interventions ont porté sur la mise en place des jardins scolaires dans les établissements cibles, l'amélioration des infrastructures sanitaires et nutritionnelles dans plus de trente écoles du Pool.

Avec le soutien des autres agences du système des Nations unies telles que le PAM, l'Unesco et l'Unicef, bien que le cycle de financement américain arrive à son terme, des résultats concrets seront obtenus en favorisant non seulement la scolarisation mais aussi le maintien des élèves à l'école grâce aux cantines scolaires.