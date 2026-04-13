Congo-Brazzaville: Education sexuelle - Nécessité de briser les tabous pour valoriser la santé féminine

Sous l'égide de l'organisation non gouvernementale Smart africain, l'initiative « EmpowerHer SLSA2026 » a réuni de nombreuses femmes et jeunes filles, le 11 avril à Brazzaville, lors d'un séminaire sur l'éducation sexuelle, la démystification du cycle menstruel et et les conseils d'hygiène. Ce moment a marqué une étape cruciale dans l'autonomisation sanitaire de la gent féminine.

Lancé en mars dernier et prévu pour durer jusqu'en juin, le projet EmpowerHer SLSA2026 s'est fixé une mission claire, celle de valoriser la femme et la jeune fille à travers l'éducation sexuelle et la promotion à la santé reproductive. Portée par des professionnels de santé et l'organisation Smart africain, cette initiative mise sur la proximité et l'engagement communautaire.

Le moment de partage de connaissances a été rythmé par des interventions pédagogiques de haut niveau. Gladys Malonga a ouvert le bal en abordant la thématique de la puberté. Avec précision, elle a détaillé les transformations physiques et psychologiques qui marquent le passage à l'adolescence, permettant aux jeunes filles de mieux appréhender cette transition parfois déroutante.

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L'expert Olivier Mayoulou, quant à lui, a levé le voile sur les mystères du cycle menstruel. En expliquant le fonctionnement biologique jour après jour, il a abordé sans complexe les risques et avantages des relations sexuelles selon les périodes du cycle. Un accent particulier a été mis sur la prévention des grossesses non désirées, passant en revue l'abstinence, l'usage du préservatif et les différentes méthodes de contraception.

Le plaidoyer de la Dre Princia Itoua : « Bannir la honte »

L'un des moments forts de l'événement a été l'intervention de la Dre Princia Itoua Apendi. Forte de son expérience, elle a su captiver l'auditoire en utilisant des exemples du quotidien, s'exprimant alternativement en français et en langues locales pour une compréhension totale.

Sur un ton à la fois ferme et bienveillant, elle a alerté sur les dangers de certaines pratiques interdites mais que les femmes normalisent. « L'hygiène corporelle est primordiale pour la femme. Apprenez à vous renseigner auprès des aînées ou des sages-femmes pour éviter les complications. Il faut bannir la honte si vous voulez avoir une bonne santé», a-t-elle indiqué. Elle a également insisté sur la connaissance de soi, rappelant que chaque corps est unique et que le calcul des cycles ne peut être universel.

Si la gêne était palpable au début de l'atelier, elle a rapidement laissé place à la reconnaissance. Une participante qui a salué l'initiative a invité les organisateurs à multiplier ce type de formation. « Je suis très contente. Même si c'était gênant au début à cause des sujets liés au sexe, j'ai réalisé que j'étais en danger par simple ignorance de mon propre corps», a expliqué la jeune fille.

En clôture de l'événement, Styve Boukaka a présenté la plateforme Smart africain, précisant que l'organisation œuvre quotidiennement pour la promotion des droits humains et la sensibilisation de la population vulnérable.

Pour joindre l'acte à la parole, des kits d'accessoires d'hygiène et de santé féminine ont été distribués à l'ensemble des participantes.