Ile Maurice: L'intelligence artificielle - Une feuille de route pour transformer le pays

Maurice franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique. La Stratégie nationale sur l'intelligence artificielle (IA), accompagnée des lignes directrices FAIR - axées sur l'équité, la responsabilité, l'inclusivité et l'intégrité - a été officiellement lancée au J & J Auditorium à Phoenix le jeudi 9 avril.

Cette initiative, portée par l'AI Unit, vise à encadrer de manière éthique, transparente et efficace l'adoption de l'IA dans la République. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation (TICI), Avinash Ramtohul, de plusieurs membres du gouvernement et de la coordinatrice résidente des Nations unies pour Maurice et les Seychelles, Lisa Simrique Singh.

Au cœur de cette stratégie figure une ambition claire : transformer Maurice en une économie moderne, innovante et axée sur les technologies de pointe. Le document AI for Mauritius - AIM pose les bases d'une vision nationale visant un leadership régional en matière d'IA responsable. Selon le document stratégique, l'IA est appelée à devenir une infrastructure clé des économies modernes, influençant la productivité, la prise de décision et la compétitivité nationale.

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Dans ce contexte, Maurice ne cherche pas seulement à adopter ces technologies, mais à les encadrer selon ses propres valeurs. La stratégie repose sur une approche centrée sur l'humain, garantissant que l'IA renforce les capacités des citoyens sans compromettre leurs droits. Elle vise notamment à améliorer les services publics, renforcer la résilience climatique, moderniser l'éducation et soutenir la croissance économique.

Le président de la République, Dharam Gokhool, souligne dans le document que cette transition vers l'intelligence numérique doit être guidée par la confiance, l'éthique et la gouvernance. L'objectif est d'assurer que les systèmes intelligents «renforcent le jugement humain et non le remplacent». Par ailleurs, le Premier ministre, Navin Ramgoolam, affirme que l'IA marque le passage de Maurice vers une nouvelle ère d'«intelligence numérique». Il souligne son potentiel pour améliorer les services publics et stimuler la croissance, tout en insistant sur la nécessité d'un encadrement éthique, transparent et respectueux des droits des citoyens.

Le ministre Ramtohul a insisté sur la nécessité d'une feuille de route claire face à l'évolution rapide de l'IA à l'échelle mondiale. Il a identifié six piliers stratégiques qui guideront cette transformation, notamment le développement des infrastructures, la formation des compétences, l'innovation, la gouvernance, l'adoption sectorielle et la coopération internationale.

Ces axes sont également reflétés dans le document AIM, qui met en avant des priorités telles que le renforcement des infrastructures numériques, le développement des compétences, la promotion de l'innovation et l'instauration d'un cadre de gouvernance solide. Le ministre se dit convaincu que Maurice possède tous les atouts nécessaires pour devenir un leader régional dans le domaine de l'IA, en s'appuyant sur son écosystème numérique, ses institutions et son capital humain.

Approche inclusive

Dans cette dynamique, plusieurs initiatives ont été dévoilées. Le lancement du site officiel AIM et d'un marketplace régional de l'IA vise à connecter startups, entreprises et institutions publiques afin de stimuler l'innovation et le déploiement de solutions basées sur l'IA. Le gouvernement mise également sur des projets structurants tels que KOREK Super App, conçu comme un guichet unique pour les services publics, ainsi que le Digital Interactive Virtual Assistant (DIVA), une plateforme alimentée par l'IA destinée à améliorer la prestation des services publics.

Le document stratégique précise d'ailleurs que DIVA devrait devenir un point d'accès central aux services gouvernementaux, offrant une interaction continue et personnalisée avec les citoyens. Parallèlement, l'initiative AI for All vise à démocratiser l'accès à l'IA à travers des programmes de sensibilisation, de formation et de développement des compétences.

L'objectif est de garantir que chaque citoyen, indépendamment de son âge ou de son niveau d'éducation, puisse comprendre et utiliser ces technologies. Cette approche inclusive est au coeur de la stratégie, qui insiste sur la nécessité de ne laisser personne de côté dans la transition numérique. Elle prévoit notamment des programmes d'apprentissage à grande échelle, des partenariats avec les institutions académiques et des initiatives de formation continue.

Le ministre des TICI a également souligné l'importance de créer un écosystème favorable à l'innovation, en facilitant l'enregistrement des startups et en protégeant l'industrie locale de l'IA. L'objectif est d'ouvrir de nouvelles perspectives, notamment sur le marché africain. Le document AIM met en avant une approche collaborative impliquant le gouvernement, le secteur privé, le monde académique et la société civile, afin de transformer les idées en solutions concrètes et scalables .

Cette stratégie s'inscrit dans le prolongement du Digital Transformation Blueprint 2025-2029, qui vise à faire de Maurice une nation intelligente, inclusive et tournée vers l'avenir. Elle marque une transition de la digitalisation vers une véritable intelligence numérique, où les données et les technologies deviennent des leviers de transformation économique et sociale. Pour les autorités, l'enjeu est désormais de traduire cette vision en actions concrètes, tout en garantissant un équilibre entre innovation, éthique et inclusion.