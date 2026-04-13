Ile Maurice: Jean Brayen Richard Alifoykoyee retrouvé sans vie chez lui

Découverte macabre dans une maison à Cité La Brasserie, Forest-Side. Le corps d'un homme de 35 ans gisant sans vie dans une mare de sang avec une blessure à la gorge a été retrouvé hier après-midi dans sa chambre. La mort remonterait à deux jours de cela et la piste criminelle est fortement privilégiée.

La police soupçonne que sa concubine et une tierce personne seraient impliquées dans ce meurtre et qu'ils se droguent. La concubine serait partie à Roche-Bois après avoir commis l'irréparable et aurait pris l'avion pour Rodrigues hier matin. Selon les premiers éléments, Aurélie Trisha Marie, 31 ans, s'est rendue au domicile de son frère à Schuber Lane, Cité La Brasserie, Forest-Side. Elle avait pour habitude de lui rendre visite et, en pénétrant dans la maison vers 13 h 30, elle a fait la découverte macabre.

L'homme, identifié comme Jean Brayen Richard Alifoykoyee, 35 ans, était allongé sur le sol de sa chambre au premier étage, en position dorsale. La scène présentait des signes troublants. La victime portait une blessure apparente à la gorge et du sang était visible sur son cou, sa chemise et sa poitrine. Ce qui a immédiatement fait craindre un acte violent. Elle a alors alerté la police, qui s'est rendue rapidement sur les lieux.

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À leur arrivée, les policiers ont sécurisé la maison et mis en place un périmètre de sécurité avec un cordon interne et externe pour préserver les indices. Le corps a été examiné sur place avant d'être transporté à la morgue pour autopsie. Les enquêteurs cherchent à déterminer l'origine exacte de la blessure à la gorge et les circonstances ayant conduit à la mort. La présence de sang sur la victime et la position du corps renforcent la thèse d'une mort suspecte et la police privilégie pour l'heure la piste criminelle.

Les enquêteurs s'attachent également à retracer les dernières heures de la victime. Les proches et voisins seront interrogés afin de savoir si des allées et venues suspectes ont été observées dans la région. Les policiers ont examiné aussi l'intérieur de la maison pour détecter toute trace de lutte ou d'effraction. Cette affaire suscite déjà de nombreuses interrogations. La victime vivait avec sa compagne et le frère de la victime, Steeven Alifoykoyee explique que la concubine aurait fui la maison il y a quelques jours et qu'elle serait déjà à Rodrigues.

La blessure observée demeure inquiétante et les enquêteurs doivent déterminer si l'homme a été agressé, s'il s'agit d'un différend personnel ou d'un acte prémédité. L'autopsie devrait fournir des éléments déterminants, notamment sur la cause exacte du décès, l'heure de la mort et la nature de la blessure. En attendant les résultats, l'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur ce drame survenu dans cette localité habituellement calme.