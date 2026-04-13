Ile Maurice: Dimanche de Quasimodo - Entre tradition et renouveau spirituel

Le dimanche de Quasimodo est célébré huit jours après la fête de Pâques. Il marque la continuité du temps pascal dans la tradition chrétienne. Moins connu du grand public, il demeure pourtant une date importante pour les fidèles, qui y voient un prolongement de la joie de Pâques et un appel au renouveau spirituel.

À Maurice, cette journée prend aussi une dimension conviviale : les plages sont souvent bondées de familles où petits et grands se retrouvent pour partager un moment de détente, de joie et de retrouvailles après le temps de carême.

Sur la plage de Mont-Choisy, plusieurs personnes interrogées évoquent une célébration vécue en famille, souvent dans un esprit festif. Mykel Lutchia, habitant de Pointe-aux-Piments, explique que cette période s'inscrit dans une dynamique communautaire après les efforts du carême : «Nous avons fait des sacrifices pendant quarante jours, en suivant un régime et en respectant certaines pratiques. Après le dimanche et le lundi de Pâques, nous allons à la plage. Le dimanche de Quasimodo, nous le passons en famille, à nous amuser, à discuter, sans forcément prier, puis chacun rentre chez soi.» Il précise : «Nou amize sa zour-la.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Du côté religieux, le sens du dimanche de Quasimodo est plus profondément ancré dans la symbolique chrétienne. Selon le père Jean-Claude Véder, ce dimanche tire son origine d'une expression latine, quasi modo, signifiant «comme des nouveau-nés». Cette appellation renvoie à une prière ancienne associée aux nouveaux baptisés, marquant leur entrée dans la vie chrétienne après Pâques. Il précise que ce moment correspond à une continuité liturgique : huit jours après Pâques, les fidèles sont invités à poursuivre la célébration de la Résurrection du Christ et à renouveler leur foi.

Il souligne également une évolution importante dans l'Église catholique moderne. Depuis l'an 2000, à l'initiative du pape Jean-Paul II, ce dimanche est aussi connu comme celui «de la divine Miséricorde», mettant l'accent sur le pardon, la compassion et l'amour de Dieu. Entre tradition religieuse et pratiques sociales, le dimanche de Quasimodo apparaît ainsi comme un moment de transition : un temps de retour à la normalité après les célébrations de Pâques, mais aussi une invitation à vivre une foi renouvelée, dans un esprit de continuité et de partage.