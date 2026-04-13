Afrique: Le football ghanéen sous le choc - Dominic Frimpong tué dans une attaque armée du bus de son équipe

La Fédération ghanéenne de football a annoncé, ce lundi 13 avril 2026, le décès de Dominic Frimpong, ailier du club de Berekum Chelsea, lors d'un vol à main armée visant le bus de son équipe. Selon l'agence de presse Reuters, l'incident s'est produit hier dimanche, alors que l'équipe revenait d'un match de championnat national contre le FC Samartex.

Les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule alors que le chauffeur tentait de faire marche arrière pour s'échapper. Dominic Frimpong, âgé de 20 ans, a été grièvement touché à la tête. Il a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital, étant l'unique victime de cette tragédie.

Dans un communiqué officiel, la Fédération a exprimé son émotion :

« La Fédération ghanéenne de football a appris avec un choc immense et une profonde tristesse la nouvelle tragique du décès de Dominic Frimpong, joueur de Berekum Chelsea. Cet incident a provoqué une onde de choc dans l'ensemble de la communauté du football. La Fédération présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses coéquipiers, au staff technique, à la direction et à tous les membres du club de Berekum Chelsea en ces moments extrêmement difficiles. »

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