Afrique: Le football ghanéen sous le choc - Dominic Frimpong tué dans une attaque armée du bus de son équipe

13 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération ghanéenne de football a annoncé, ce lundi 13 avril 2026, le décès de Dominic Frimpong, ailier du club de Berekum Chelsea, lors d'un vol à main armée visant le bus de son équipe. Selon l'agence de presse Reuters, l'incident s'est produit hier dimanche, alors que l'équipe revenait d'un match de championnat national contre le FC Samartex.

Les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule alors que le chauffeur tentait de faire marche arrière pour s'échapper. Dominic Frimpong, âgé de 20 ans, a été grièvement touché à la tête. Il a succombé à ses blessures plus tard à l'hôpital, étant l'unique victime de cette tragédie.

Dans un communiqué officiel, la Fédération a exprimé son émotion :

« La Fédération ghanéenne de football a appris avec un choc immense et une profonde tristesse la nouvelle tragique du décès de Dominic Frimpong, joueur de Berekum Chelsea. Cet incident a provoqué une onde de choc dans l'ensemble de la communauté du football. La Fédération présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses coéquipiers, au staff technique, à la direction et à tous les membres du club de Berekum Chelsea en ces moments extrêmement difficiles. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.