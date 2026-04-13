Sénégal: Ziguinchor - Abdoulaye Baldé sonne la remobilisation et trace l'horizon municipal

Après un long silence, l'ancien maire Abdoulaye Baldé réapparaît sur la scène politique locale avec un discours mêlant critique de la gestion de l'actuelle équipe municipale et appel à une large remobilisation de ses troupes en perspective des prochaines échéances électorales.

Le président de l'Union centriste du Sénégal (Ucs), Abdoulaye Baldé, a présidé ce samedi 11 avril, une assemblée générale départementale marquée par la mobilisation des responsables venus des six communes de Ziguinchor. Une rencontre stratégique qui intervient après une période de retrait observée depuis sa défaite aux élections territoriales de janvier 2022. Face à ses militants, l'ancien maire a dressé un tableau sombre de la gestion de l'équipe en place, estimant que la capitale régionale du Sud est aujourd'hui « est devenue une ville mourante ».

Pour y remédier, le successeur du maire Robert Sagna a appelé à un sursaut collectif. Dans une adresse aux accents de reconquête, il a insisté sur la nécessité de renforcer les bases du parti Ucs dans cette partie du Sénégal. « Nous nous dirigeons vers des échéances électorales exigeantes. Cela impose une intensification de nos actions de terrain. Notre formation reste debout et capable de s'imposer, à condition de s'appuyer sur des responsables engagés et proches des populations », a-t-il lancé en wolof sous les applaudissements de ses camarades de parti.

Poursuivant son propos, Abdoulaye Baldé a revendiqué le retour en ordre de bataille de sa formation politique. Celle-ci envisage de jouer les premiers rôles dans la construction d'une cité plus vivante. « Le combat est désormais enclenché. Nous avons pris le temps d'évaluer notre parcours depuis la présidentielle de 2024 et les législatives. Il en ressort l'urgence de restructurer et de renouveler nos instances », a-t-il insisté.

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Par ailleurs, l'ancien secrétaire général de la Présidence de la République a également mis l'accent sur le travail de proximité, qu'il considère comme un facteur déterminant. « L'essentiel commence dans les quartiers et les villages. C'est à ce niveau que se prépare toute victoire électorale, notamment à travers l'inscription massive des nouveaux électeurs », a soutenu le Dr Abdoulaye Baldé.

Entre critique de l'existant et projection vers l'avenir, Abdoulaye Baldé semble ainsi vouloir repositionner son parti au coeur du jeu politique local, en misant sur une dynamique de terrain et un discours axé sur l'espoir d'un renouveau pour Ziguinchor.