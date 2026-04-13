Tunisie: Match EST-Mamelodi Sundowns - Un réseau de vente de billets sur le marché noir démantelé

Les agents de la sous-direction des recherches économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d'El Gorjani ont réussi à démanteler un réseau de huit jeunes hommes pris en flagrant délit de revente de billets pour le match opposant l'Espérance Sportive de Tunis aux Sud-Africains des Mamelodi Sundowns, dans le cadre du match retour des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Ces billets étaient écoulés sur le marché noir via des pages sur le réseau social Facebook.

Selon les informations disponibles, la sous-direction des recherches économiques et financières a mené une campagne de surveillance des pages Facebook utilisées pour la vente illégale de billets de match sur le marché noir. Les agents ont d'abord réussi à identifier les propriétaires de ces pages, avant de mettre en place des opérations de surveillance ciblées ayant conduit à l'arrestation de huit individus et à la saisie de plus de 100 billets en leur possession. Après consultation du parquet, il a été décidé de les présenter en état de présentation devant la justice la semaine prochaine afin de prendre les mesures nécessaires à leur encontre.