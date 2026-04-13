Ile Maurice: «Barrier trials» - «Vikings Revenge» impressionne

Même s'il a pointé légèrement au départ, ce coursier de l'écurie Foo Kune a confirmé les gros espoirs placés en lui par son entourage en livrant une prestation de haute facture à l'occasion de sa première apparition sur la grande piste du Champ-de-Mars hier.

Après deux renvois successifs, suite à une météo capricieuse, on a enfin pu assister à l'ouverture de la grande piste en vue de la nouvelle saison hippique, avec la tenue des traditionnels barrier trials sous la houlette du nouveau Chief Handler du MTC Jockey Club (MTCJC), Nicolas Keble (NdlR : il avait précédemment occupé le poste au sein de People's Turf).

De nombreux turfistes ont tenu à faire le déplacement pour assister à cet exercice, dominé largement par les chevaux de l'écurie Foo Kune. En effet, quatre barrier trials étaient à l'agenda et, sur les 13 participants, neuf étaient des chevaux entraînés par Carl Hewitson.

Le nouveau commissaire de la Horse Racing Integrity Division, Mark Blackman, était présent pour superviser les «barrier trials».

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Cela démontre quelque part que l'entraîneur sud-africain n'a pas chômé depuis la reprise de l'entraînement et que ses chevaux semblent bien armés physiquement pour réussir une bonne entame de saison. Si toute l'attention des turfistes était, au début, braquée sur Selukwe, considéré comme l'une des meilleures acquisitions de la saison et un des principaux prétendants dans la Duchesse, on peut dire, au final, que ses compagnons d'écurie Vikings Revenge, Iko Iko et, dans une moindre mesure, Rich Folks Hoax lui ont carrément volé la vedette.

Selukwe a participé au premier barrier trial de la matinée, remporté par le représentant d'Amar Sewdyal, Quasiforsure (59,08s sur 1 000m). Quelque part, il a laissé ses partisans sur leur faim car il a donné l'impression d'avoir été pris de vitesse en descente. Il n'a pas été vraiment bousculé par son jockey Ivaldo Santana lors de l'emballage final, contrairement à Quasiforsure qui était, lui, sous pression.

À noter que les deux autres coursiers de l'écurie Foo Kune engagés dans ce barrier, à savoir My Archangel et Happy Days, n'ont pas démérité dans le sillage de Quasiforsure, qui demeure, faut-il le préciser, un coursier de qualité sur sa forme sud-africaine. Il faudra cependant ne pas trop s'inquiéter de ce premier tour de piste de Selukwe, un stayer, qui a malgré tout terminé sous la barre d'une minute.

Prestations honorables de «Boundless Energy»

Le deuxième barrier trial a été enlevé par Iko Iko, un alezan qui a fait preuve d'une belle vitesse d'exécution (1,00.17s sur 1 000m). Il s'est imposé devant Boundless Energy, qui aurait pu certainement livrer une meilleure prestation s'il n'avait pas été gêné par Captain Marsala (AS), dont le cavalier s'est retrouvé en difficulté, suite à une selle déplacée en descente. Boundless Energy a refait du terrain sur le leader en ligne droite et il doit être crédité d'une prestation honorable sous la selle de Santana. Il devrait être un des prétendants à la Duchesse.

Sans être spectaculaire, Rich Folks Hoax, qui est également pressenti pour être au départ du premier classique de la saison, a donné satisfaction (1,00.15s sur 1 000m) devant son compagnon d'écurie Palermo et Holds The Key (SM) à l'occasion du troisième barrier. On notera que les handlers ont su canaliser le fougueux Palermo derrière les stalles. Ce gris était réputé pourtant pour être un sujet assez caractériel derrière les stalles en Afrique du Sud. Il devra toutefois repasser l'exercice.

Finalement, c'est lors du dernier barrier trial qu'on a eu droit probablement à la prestation la plus marquante de la matinée : le jeune Vikings Revenge, qui a été acheté à prix d'or l'année dernière, a laissé entrevoir des belles qualités avec Santana sur le dos. Après avoir pointé au départ, il s'est rapidement repris pour dicter le train avant de conclure confortablement (0,59.07s sur 1 000m) devant son compagnon d'écurie Bugle Boy et Stepping Out en ligne droite.

Certes, il devra repasser aux ordres du starter après son départ maladroit, mais il va sans dire que, sur ce qu'il a démontré hier, ce cheval possède clairement le potentiel pour faire parler de lui cette saison.