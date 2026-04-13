Ile Maurice: Maëlle Louise, encore en argent sur tatami

Elle ne rentrera pas bredouille de son déplacement en Thaïlande. Le 11 avril, Maëlle Louise a récolté sa seconde médaille d'argent sur tatami, cette fois en Light Contact (-60 kg).

Au Thai-Japanese Bangkok Youth Center, la Mauricienne s'est qualifiée pour la finale de Light Contact (-60 KG) sans avoir à disputer sa demi-finale, initialement prévue face à la Thaïlandaise Alina Prasertrattanadecho (victoire par forfait). En finale, elle a livré une prestation engagée, mais s'est heurtée à une solide adversaire allemande, Charlotte Fahron. Si elle n'a pas réussi à s'imposer, Maëlle Louise peut néanmoins s'enorgueillir d'une seconde médaille d'argent, après celle obtenue le 9 avril en Kick Light (-65 kg).

À son retour à Maurice, elle devra rapidement se tourner vers la prochaine échéance : la Coupe du monde juniors et cadets prévue à Antalya, en Turquie, du 13 au 17 mai.

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Lors de la troisième journée de compétition, samedi, Megane Prosper était également en lice. Son combat en Kick Light (-60 kg) face à l'Ouzbèke Khurshida Jalilova a été marqué par une certaine confusion au moment de l'organisation. Les juges pensaient initialement arbitrer un autre affrontement, ce qui a retardé le début du combat. Une fois la situation rétablie, l'Ouzbèke a pris l'ascendant dès le premier round, avant de confirmer au second pour s'imposer. Un peu plus tard, en Kick Light (-55 kg), Megane Prosper retrouvait la même adversaire, sans parvenir à prendre sa revanche. Malgré ces revers, la Mauricienne s'est bien battue et pourra se relancer lors des prochaines compétitions.

Malgré ces résultats contrastés, l'entraîneur national Judex Jeannot retient des enseignements importants de cette compétition et reste confiant pour la suite. «Comme prévu, je savais que ce serait difficile pour Maëlle Louise. Elle a fait de son mieux avec ses moyens et s'est hissée en finale après une demi-finale remportée par forfait. Globalement, nous restons un peu déçus des performances, même si nous estimons que Wayne Perrine et Jaden Drack auraient pu décrocher des médailles vendredi (10 avril). En revoyant les combats, notamment celui de Wayne Perrine, je reste convaincu qu'il a remporté ses trois rounds.

Le contexte d'arbitrage a été particulier, avec peu de juges européens et davantage de juges locaux ou ouzbeks. Cela a pu influencer certaines décisions. Malgré tout, cette compétition nous permet de mieux nous situer, surtout pour les jeunes. Je reste très confiant pour la suite, notamment avec Jaden Drack et Wayne Perrine, qui ont évolué dans des catégories supérieures. Avec une bonne préparation, ils auront de réelles chances de briller. Nous tournons la page et nous nous projetons vers les prochaines échéances : la Coupe du monde en Turquie en mai, puis les Championnats du monde en Italie en septembre. »