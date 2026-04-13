Ile Maurice: Joanna Bérenger interpelle Navin Ramgoolam sur le «Kreol Morisien» et la pension de vieillesse

La séance parlementaire prévue ce mardi 14 avril s'annonce particulièrement dense, tant sur le plan politique que législatif. Au coeur de l'attention : l'incertitude entourant la présence de Paul Bérenger, Joanna Bérenger et Chetan Baboolall à l'Assemblée nationale.

Comme le veut la tradition parlementaire, la séance débutera par la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard. Cette interpellation prioritaire donnera le ton de la journée avant d'ouvrir la voie au Prime Minister's Question Time (PMQT), où plusieurs députés auront l'occasion de questionner directement le Premier ministre, Navin Ramgoolam, sur des dossiers d'actualité majeurs.

L'un des moments les plus attendus reste la possible intervention de Joanna Bérenger. Si elle est présente, elle fera face au chef du gouvernement pour poser deux questions importantes, notamment sur l'introduction du Kreol Morisien à l'Assemblée nationale. Ce dossier linguistique, hautement symbolique, suscite depuis plusieurs mois des débats tant politiques que sociétaux. La députée interrogera également le Premier ministre sur l'augmentation de l'âge d'éligibilité à la Basic Retirement Pension, un sujet sensible dans un contexte de préparation budgétaire et de préoccupations croissantes liées au pouvoir d'achat et à la protection des groupes vulnérables.

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Le PMQT sera également marqué par une série de questions portant sur la gouvernance, la sécurité et les politiques publiques. Le député Roshan Jhummun demandera ainsi au Premier ministre si une évaluation du rapport du Directeur de l'Audit pour l'année financière 2024-25 a été effectuée, et quelles mesures correctives sont envisagées. Il s'intéressera également au rôle du Performance-Based Budgeting dans l'amélioration de la gestion des finances publiques.

Sur le plan sécuritaire, plusieurs interpellations mettront en lumière les défis auxquels fait face le pays. Le Dr Sandeep Prayag questionnera le Premier ministre sur une affaire d'agression survenue à Piton le 5 avril 2026, en demandant des précisions sur l'état de l'enquête policière, les éventuelles arrestations et inculpations. Dans la même veine, il reviendra sur la découverte de drogue dans un véhicule de police le 3 avril, cherchant à savoir combien d'officiers ont été interrogés, suspendus ou inculpés ; et quelles mesures seront mises en place pour renforcer les mécanismes de contrôle interne dans la police.

Le député Dr Farhad Aumeer abordera quant à lui la question du contrôle aux frontières, en mettant l'accent sur les saisies de drogue dans le port et à l'aéroport ces trois dernières années. Il demandera également des informations sur les cas d'implication présumée d'officiers dans des trafics de drogue, ainsi que sur les mesures de profilage et de renforcement de l'intégrité au sein des forces de l'ordre.

La lutte contre le blanchiment d'argent figurera également parmi les priorités. Le Dr Aumeer interrogera le Premier ministre sur les cas de blanchiment liés au trafic de drogue depuis novembre 2024, notamment le nombre de trafiquants arrêtés et la liste des biens saisis, incluant véhicules, motos, quads et embarcations de plaisance. D'autres sujets d'intérêt national seront également abordés lors du PMQT. Le député Kaviraj Rookny soulèvera la question du recrutement dans le secteur de la santé, en proposant la mise en place d'une Medical and Health Services Commission afin de renforcer la gouvernance et la transparence.

Ludovic Caserne évoquera, pour sa part, la problématique des véhicules abandonnés sur la voie publique, suggérant une approche coordonnée entre différentes entités telles que la police et la National Land Transport Authority.

Par ailleurs, Roshan Jhummun interrogera le Premier ministre sur l'avenir d'Air Mauritius Ltd., notamment sur la recherche éventuelle d'un partenaire stratégique par Airport Holdings Ltd. Cette question revêt une importance particulière dans un contexte de redéfinition du modèle économique de la compagnie nationale.

Questions aux ministres

À l'issue du PMQT, les échanges se poursuivront avec des questions adressées aux ministres.

Le secteur culturel sera abordé par le député Raviraj Beechook, qui demandera des précisions au ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, concernant la mise en place d'un «cultural desk» destiné à faciliter les démarches des organisateurs d'événements et des artistes.

Dans le domaine de la santé, plusieurs questions sont inscrites à l'agenda. Ludovic Caserne demandera au ministre Anil Bachoo la liste des médecins généralistes du secteur public en congé d'études sans solde, en précisant les universités fréquentées, les spécialités et la durée des formations. De son côté, la députée Dianette Henriette-Manan s'intéressera aux patients équipés de pacemakers dans le secteur public, ainsi qu'aux stocks disponibles de dispositifs et de batteries de remplacement.

Les enjeux internationaux ne seront pas en reste. Le député Ram Etwareea interrogera le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, sur la situation des ressortissants mauriciens dans les zones affectées par les tensions au Moyen-Orient, ainsi que sur les mesures d'assistance mises en place.

Au niveau des collectivités locales, Adrien Duval questionnera le ministre Ranjiv Woochit sur le recrutement récent de travailleurs manuels par la municipalité de Port-Louis, en demandant des précisions sur leurs conditions d'emploi et les éventuelles cessations de contrat survenues en début d'année. Le secteur agricole fera également l'objet d'un examen attentif. Ram Etwareea demandera au ministre Arvin Boolell des informations sur l'étendue des terres agricoles inexploitées à Maurice, ainsi que sur les mesures envisagées pour encourager leur mise en culture afin de renforcer la sécurité alimentaire.

Dans le domaine du tourisme, plusieurs interventions sont prévues. Joanna Bérenger questionnera le ministre Richard Duval sur les amendements envisagés à la Tourism Act pour mieux protéger les mammifères marins. Anabelle Savabaddy, quant à elle, s'intéressera à l'évolution du Festival International Kreol, en proposant une révision de son concept pour en faire un événement touristique majeur à portée internationale.

Enfin, la question de la sécurité routière sera abordée par la députée Stephanie Anquetil, qui demandera au ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, un bilan de la mise en oeuvre du Penalty Point System, introduit le 31 janvier 2026.

Au-delà des questions parlementaires, la séance sera également marquée par la poursuite des débats sur l'Anti-Money Laundering, Combatting the Financing of Terrorism and Countering Proliferation Financing (Miscellaneous Provisions) Bill. Ce texte, jugé crucial pour le renforcement du cadre légal contre les crimes financiers, devrait susciter des échanges nourris entre les bancs du gouvernement et de l'opposition.