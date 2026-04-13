Ile Maurice: Soirée sur le rythme du flamenco

Le 25 avril 2026, le Trianon Convention Centre (TCC) vibrera au rythme de la rumba flamenca avec la venue exceptionnelle de Chico & The Gypsies. Pour la toute première fois, ce groupe légendaire posera ses guitares sur le sol mauricien, promettant une soirée haute en couleur, entre passion, énergie et musique ensoleillée.

Depuis plus de trois décennies, Chico & The Gypsies sillonnent les scènes du monde avec une mission claire : transmettre leur amour de la musique et faire danser les publics aux quatre coins de la planète. Fondé en 1991 à Arles par Jahloul «Chico» Bouchikhi, ancien membre des Gipsy Kings, le groupe s'est imposé comme une référence incontournable de la rumba catalane et du flamenco pop. Leur style, porté par des guitares acoustiques virtuoses et des chants vibrants, incarne toute la richesse de la culture gitane du sud de l'Europe.

Le concert du 25 avril s'annonce comme un moment unique pour les amateurs de musique live à Maurice. Sur scène, les artistes interpréteront leurs plus grands succès, parmi lesquels des titres emblématiques tels que Bamboleo, Volare ou encore Djobi Djoba. Autant de morceaux intemporels qui ont marqué plusieurs générations et qui promettent de faire chavirer le public du Trianon Convention Centre.

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L'événement s'inscrit dans la continuité des grandes productions musicales proposées par Showtime Mauritius. Après le succès du concert de UB40 en juillet 2025, les organisateurs entendent renouveler l'expérience avec un spectacle d'envergure internationale. Nagillen Narrainen, l'un des organisateurs, souligne que les billets VIP et VVIP sont déjà écoulés à 90 %, témoignant de l'engouement du public pour cette première venue du groupe à Maurice. Les autres catégories restent toutefois disponibles sur le réseau Otayo et sur noubook.mu pour les fans souhaitant assister à cette soirée exceptionnelle.

«Chico & The Gypsies se produiront pour la première fois à Maurice. Bien que le groupe ait parcouru le monde, ce concert marquera une étape importante dans leur carrière», indique-t-il, ajoutant que l'artiste lui-même a exprimé, à travers une vidéo officielle, son enthousiasme à l'idée de rencontrer le public mauricien. Les promoteurs, dont Manish Rajcoomarsing, se disent confiants d'une forte affluence et promettent un spectacle à la hauteur des attentes.

En première partie, le public aura également droit à une performance d'Eric Triton, figure bien connue de la scène musicale mauricienne, qui viendra chauffer la salle avant l'entrée en scène du groupe principal.

Au-delà des performances musicales, le concert promet une immersion totale dans l'univers des Gypsies : une ambiance festive mêlant flamenco, rumba catalane et chants gitans, soutenue par des jeux de guitare spectaculaires et une énergie communicative. La scène du TCC devrait ainsi se transformer en véritable caravane musicale, transportant le public dans un voyage entre soleil, rythmes latins et émotions intenses.

Sur le plan pratique, les portes du site ouvriront dès 17 h 30, tandis que l'accès à la salle sera possible à partir de 19 heures. Le concert débutera à 20 heures pour une durée d'environ deux heures. Des points de restauration seront disponibles sur place, mais les boissons et la nourriture provenant de l'extérieur seront interdites. Les organisateurs recommandent d'arriver tôt afin de profiter pleinement de l'expérience.

Au fil des années, Chico & The Gypsies ont construit une discographie riche, avec une quinzaine d'albums studio et des collaborations marquantes. Des titres comme Tengo Tengo ou Vagabundo ont contribué à leur succès international, tandis que leur album Chico & The Gypsies... & Friends a été certifié disque de platine en France. Plus récemment, ils ont poursuivi leur parcours avec des projets tels que Otro Camino (2023) et Les Chants sacrés de Noël (2024).

Au-delà de la musique, Chico Bouchikhi s'est également distingué par son engagement en faveur de la paix et du dialogue interculturel, notamment en tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO. Une dimension humaine et universelle qui se reflète dans chacune de ses prestations scéniques.