Tunisie: Ligue des champions/Demi-finale aller/EST-Mamelodi Sundowns (Ce soir à 20h00) - Prêts à forcer le destin

Portés par un public qui sera acquis à leur cause, les "Sang et Or" feront le maximum pour prendre une belle option en prévision de la manche retour qui se jouera samedi prochain à Pretoria.

A peine les billets mis en vente en ligne qu'ils ont été écoulés le jour même. Ce soir, la demi-finale aller qui opposera à partir de 20h00 l'Espérance à Mamelodi Sundowns se jouera à guichets fermés. Et d'ores et déjà, les supporters ont donné le tempo en créant une grande ambiance mercredi dernier lors de la seule séance de la semaine ouverte au public. Il faut donc s'attendre à une ambiance des grands jours, ce soir, sur les gradins de l'Olympique de Radès. 35.000 supporters sont attendus, prêts à allumer le feu dans un chaudron incandescent.

De leur côté et au vu de leurs déclarations d'avant-match, entraîneur et joueurs sont déterminés à forcer le destin en vue de prendre, ce soir, une belle option en prévision de la manche retour qui se jouera samedi prochain sur la pelouse du Stade Loftus Versfeld à Pretoria à partir de 14h00.

Une gestion rigoureuse de l'effectif

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Les blessures de fatigue sont monnaie courante à ce stade de la saison. Par mesure de préventions* et comme ils ont ressenti des douleurs, Hamza Jelassi et Achref Jabri ont été ménagés au début de la semaine. Ils se sont entraînés en solitaires avant d'intégrer le groupe jeudi dernier. Une mesure de précaution qui s'inscrit dans le cadre d'une gestion rigoureuse de l'effectif en prévision de la double confrontation contre Mamelodi Sundowns.

Par ailleurs, Kouceila Boualia, qui a ressenti des douleurs au niveau du talon aux entraînements la semaine dernière, a été ménagé pour le classico de Sousse. Après avoir effectué une Irm, l'ailier droit algérien a subi des contrôles médicaux à partir desquels il a été décidé qu'il reprenne les entraînements collectifs à partir de mercredi dernier.

En cours de jeu...

Renseignement pris : Kouceila Boualia est opérationnel à 100%. Ceci dit, le joueur devra faire son entrée en cours de jeu. C'est Yan Sasse qui débutera la rencontre. Un choix purement technique. Ce soir, Patrice Beaumelle alignera ses meilleurs éléments, en défense notamment. Béchir Ben Saïd gardera les bois. L'axe central sera composé du duo Tougaï-Jelassi. Ibrahima Keita sera aligné sur le flanc droit de la défense et Mohamed Ben Hmida retrouvera son poste d'arrière gauche. Cela dit, Ben Hmida est toujours prêt à être décalé dans l'axe si besoin est.

Au cas où l'entraîneur aura besoin de Ben Hmida dans l'axe, Mohamed Ben Ali se tient prêt pour s'occuper du flanc gauche de la défense. A l'entrejeu, entre l'indéboulonnable Onuche Ogbelu, Yan Sasse, Abdramane Konaté, Houssem Tka et Hamza Rafia, ce ne sont pas les choix qui manquent. Florian Danho, Jacques Diarra et Aboubacar Diakité mèneront, eux, l'attaque. Une chose est sûre, les joueurs, qu'ils soient titulaires ou qu'ils fassent leur entrée en cours de jeu, sont bien décidés à forcer le destin. Le chemin vers la finale passe en premier lieu par une victoire à Radès.