Tunisie: Salon « Anuga Select » à São Paulo » - L'huile d'olive tunisienne part à la conquête du marché brésilien

L'huile d'olive tunisienne vient de franchir une étape décisive dans son expansion internationale en marquant une entrée stratégique sur le très prometteur marché brésilien. Cette offensive commerciale s'est concrétisée par une participation remarquée de quatre fleurons de l'industrie nationale au salon Anuga Select Brazil, dont le coup d'envoi a été donné à São Paulo ce mardi 7 avril 2026.

Encadrée par la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne, cette initiative s'insère dans une feuille de route ambitieuse visant à diversifier les débouchés de l'agroalimentaire tunisien.L'enjeu est de taille : il s'agit non seulement de renforcer la présence des produits tunisiens en Amérique latine, mais aussi de sécuriser des canaux de distribution directs au sein du colossal réseau de vente au détail brésilien. Une inauguration officielle sous le signe de la qualité Pour Hassan Saadane, chef du bureau commercial et consulaire tunisien à São Paulo, le symbole est fort.

Il a annoncé que les premières cargaisons de la marque Rivière d'Or ont officiellement touché le sol brésilien en marge de l'événement, marquant ainsi le lancement effectif des flux d'exportation vers cette nouvelle destination. Selon lui, l'huile d'olive tunisienne dépasse sa simple fonction de produit agricole pour devenir un véritable ambassadeur culturel et un levier de diplomatie économique.

La présence conjointe des marques Rivière d'Or, Nichen, Tesoro del Rio et Lahneya témoigne d'ailleurs de la maturité de l'offre nationale et de sa capacité à rivaliser avec les plus grands standards mondiaux. Un positionnement haut de gamme pour séduire le consommateur local L'objectif des exportateurs présents sur la plateforme Anuga est clair : capitaliser sur l'excellence de l'huile tunisienne, régulièrement primée à l'international, pour forger une identité de marque puissante auprès des Brésiliens.

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Au-delà de la notoriété, les entreprises ciblent une pénétration profonde du marché, allant des grandes surfaces aux réseaux de distribution de taille intermédiaire. Cette stratégie repose sur une compréhension fine des habitudes de consommation locales, impliquant une adaptation méticuleuse du packaging et des arguments marketing aux attentes spécifiques du marché brésilien.

Cette dynamique est saluée par William Adib Dib, président de la Chambre de Commerce Arabo-Brésilienne, qui observe un engouement croissant pour les produits de la région. Il estime que la réputation d'excellence de la Tunisie ouvre la voie à des accords commerciaux d'envergure, essentiels pour l'équilibre de la balance commerciale entre les deux nations. Un levier fiscal décisif Le succès de cette offensive repose également sur un environnement réglementaire particulièrement favorable.

En effet, le gouvernement brésilien a consenti un effort majeur en instaurant une exonération douanière totale sur les importations d'huile d'olive vierge tunisienne. Depuis le 14 mars 2025, les droits de douane ont été purement et simplement supprimés, chutant de 9 % à 0 %. Ce coup de pouce fiscal, ciblant principalement l'huile d'olive vierge extra, offre aux producteurs tunisiens un avantage compétitif de premier ordre pour s'imposer face à la concurrence internationale et faire du Brésil un nouveau pilier de leurs exportations hors des marchés européens traditionnels.