Bénin: Les Béninois élisent un nouveau président de la République

Dakar — Près de huit millions d'électeurs béninois inscrits sur les listes électorales se rendent aux urnes ce dimanche pour élire un président de la République, en remplacement de Patrice Talon.

Quelque 7 897 287 Béninois vont devoir accomplir leur devoir citoyen pour choisir un nouveau chef de l'Etat parmi deux candidats. L'actuel ministre des Finances, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance présidentielle, et Paul Hounkpè, du Parti des Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE, opposition) briguent ainsi la magistrature suprême. Le président sortant, dont le mandat va s'achever le 23 mai prochain, ne participe pas à l'élection présidentielle du 12 avril, après avoir effectué deux mandats successifs à la tête du pays comme le stipule la Constitution du Bénin.

La campagne électorale entamée le 27 mars dernier a pris fin samedi. La candidature de Renaud Agbodjo, du parti Les Démocrates, présenté comme la principale formation de l'opposition a été invalidée par la Cour constitutionnelle. A l'image de beaucoup d'organisations, l'Union africaine a déployé une mission d'observation électorale de la Commission de l'Union africaine (MOEUA), conduite par l'ancien président burundais Sylvestre Ntibantunganya.