Afrique: Plaidoyer pour un 'mouvement transformateur' fondé sur l'action et la co-construction

12 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique (CELMAD), un think tan lancé samedi à Dakar, ambitionne d'incarner "un mouvement transformateur" fondé sur l'action et la co-construction, en vue d'accompagner la transformation systémique du continent africain.

"Ce que nous lançons aujourd'hui est un mouvement transformateur [...] Nous ne sommes pas un think tank habituel, mais un centre 'think and act' : nous pensons, mais surtout nous agissons", a déclaré son président, Fodé Ndiaye. Il intervenait lors du lancement officiel du CELMAD, marqué par un dialogue inaugural de haut niveau animé par le ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, Mary Teuw Niane. Selon Fodé Ndiaye, l'objectif du centre est de dépasser les approches élitistes du leadership, souvent limitées aux sphères politiques, en intégrant toutes les composantes de la société, notamment les agriculteurs, les ouvriers et les jeunes.

Il considère que l'Afrique dispose d'atouts majeurs, notamment ses ressources humaines, sa position géostratégique et sa jeunesse, en particulier les femmes, qu'il a décrites comme "créatrices et innovatrices". Il a toutefois souligné que la transformation de ce potentiel nécessite une approche nouvelle et adaptée aux réalités du XXIe siècle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fodé Ndiaye a expliqué que le CELMAD repose sur une approche combinée de leadership et de management contextualisé et innovant, fondée sur les réalités culturelles et historiques du continent, tout en intégrant les exigences de l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle.

Il a insisté sur l'importance des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), qu'il considère comme des leviers indispensables pour repositionner l'Afrique dans l'économie mondiale. M. Ndiaye a également souligné la nécessité d'un changement de comportement et d'une confiance renouvelée dans les capacités africaines, estimant que "l'Afrique ne manque ni de vision ni de stratégies, mais de rigueur dans la mise en oeuvre et de redevabilité".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.