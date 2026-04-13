Afrique: Plaidoyer pour un 'mouvement transformateur' fondé sur l'action et la co-construction

Dakar — Le Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique (CELMAD), un think tan lancé samedi à Dakar, ambitionne d'incarner "un mouvement transformateur" fondé sur l'action et la co-construction, en vue d'accompagner la transformation systémique du continent africain.

"Ce que nous lançons aujourd'hui est un mouvement transformateur [...] Nous ne sommes pas un think tank habituel, mais un centre 'think and act' : nous pensons, mais surtout nous agissons", a déclaré son président, Fodé Ndiaye. Il intervenait lors du lancement officiel du CELMAD, marqué par un dialogue inaugural de haut niveau animé par le ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, Mary Teuw Niane. Selon Fodé Ndiaye, l'objectif du centre est de dépasser les approches élitistes du leadership, souvent limitées aux sphères politiques, en intégrant toutes les composantes de la société, notamment les agriculteurs, les ouvriers et les jeunes.

Il considère que l'Afrique dispose d'atouts majeurs, notamment ses ressources humaines, sa position géostratégique et sa jeunesse, en particulier les femmes, qu'il a décrites comme "créatrices et innovatrices". Il a toutefois souligné que la transformation de ce potentiel nécessite une approche nouvelle et adaptée aux réalités du XXIe siècle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fodé Ndiaye a expliqué que le CELMAD repose sur une approche combinée de leadership et de management contextualisé et innovant, fondée sur les réalités culturelles et historiques du continent, tout en intégrant les exigences de l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle.

Il a insisté sur l'importance des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), qu'il considère comme des leviers indispensables pour repositionner l'Afrique dans l'économie mondiale. M. Ndiaye a également souligné la nécessité d'un changement de comportement et d'une confiance renouvelée dans les capacités africaines, estimant que "l'Afrique ne manque ni de vision ni de stratégies, mais de rigueur dans la mise en oeuvre et de redevabilité".