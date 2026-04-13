Sénégal: CELMAD - Mary Teuw Niane salue 'une excellente initiative' pour la transformation des politiques publiques

Dakar — Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane a salué le lancement, samedi à Dakar, du Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique (CELMAD), une "excellente initiative" pour la transformation du leadership africain et la conduite des politiques publiques.

"Aujourd'hui, nous assistons à une excellente initiative, à savoir le lancement du Centre d'excellence pour le leadership et le management pour le développement de l'Afrique, CELMAD", a-t-il déclaré. Il prononçait une leçon inaugurale lors de la cérémonie officielle de lancement du CELMAD, une structure dédiée à la formation et au renforcement des capacités des décideurs africains dans les domaines du leadership et du management pour le développement.

Selon lui, la création de ce centre répond à un enjeu majeur pour le continent. Il a cité, à cet effet, le renforcement des ressources humaines de haut niveau, notamment celles chargées de la conception, de la coordination et de la mise en oeuvre des politiques publiques. Mary Teuw Niane considère que le choix d'implanter le CELMAD au Sénégal représente une opportunité importante pour former les dirigeants et cadres publics et privés appelés à porter les grandes transformations économiques et sociales.

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Il a rappelé que le Sénégal est engagé dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui constitue le référentiel des politiques publiques, et dont la réussite exige des changements structurels profonds dans les modes de gouvernance et de gestion. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, a souligné la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation des politiques publiques, notamment à travers la définition d'indicateurs de performance permettant de mesurer les résultats obtenus.

Il a également insisté sur l'importance d'intégrer davantage les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques (STEM), ainsi que les technologies émergentes, dans la prise de décision publique, estimant que leur omission constitue un facteur de retard.

Mary Teuw Niane a par ailleurs a insisté sur le rôle de la jeunesse africaine, soulignant que sa transformation en force motrice du développement dépend de la qualité de sa formation, de ses compétences et de son leadership. Il a appelé à une meilleure convergence des initiatives existantes, notamment celles issues des universités, des start-ups et des acteurs économiques, afin de générer un impact transformateur à grande échelle.

Selon le ministre, le CELMAD devra contribuer à insuffler un changement de mentalité chez les décideurs et les jeunes générations, fondé sur la confiance des capacités africaines et la volonté de faire aussi bien, voire mieux, que les autres régions du monde.