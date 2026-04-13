Tunisie: Hajj 2026 - De nouvelles restrictions imposées par le ministère de l'intérieur saoudien

Dans le cadre des préparatifs logistiques pour la prochaine saison du Hajj, le ministère saoudien de l'Intérieur a instauré un protocole d'accès rigoureux à la capitale sainte afin de garantir la sécurité et la fluidité du pèlerinage. À compter de ce lundi 13 avril, de nouvelles restrictions s'appliquent à l'ensemble des résidents souhaitant pénétrer dans le périmètre de la Mecque, l'entrée étant désormais conditionnée à l'obtention d'un permis officiel.

Cette mesure de contrôle exclut toutefois les résidents dont la carte d'identité est établie à la Mecque, ainsi que les détenteurs d'un permis de Hajj ou d'une autorisation de travail électronique spécifique aux lieux saints, délivrée via les plateformes numériques Absher et Muqeem.

Parallèlement à ce filtrage aux entrées de la ville, les autorités ont fixé au samedi 18 avril 2026 la date limite de départ pour les visiteurs arrivés sous le régime du visa Omra. Dès cette même date, et jusqu'au 31 mai prochain, la délivrance de nouveaux permis d'Omra via l'application Nusuk sera totalement suspendue. Cette pause réglementaire concerne l'ensemble des citoyens du Royaume, les ressortissants du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que les résidents étrangers.

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Le ministère a par ailleurs précisé qu'à partir du 18 avril, l'accès ou le séjour dans la cité sainte sera formellement interdit aux porteurs de tout type de visa, à l'exception unique du visa Hajj. Cette directive vise à prévenir tout engorgement et à assurer un encadrement optimal des pèlerins.

En appelant à une coopération étroite avec les forces de sécurité, le ministère de l'Intérieur a rappelé que le respect de ces consignes est impératif pour la sécurité des pèlerins. Les autorités ont fermement averti que tout contrevenant à ces dispositions réglementaires s'exposera à des sanctions prévues par la loi.