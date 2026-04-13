Sénégal: Sédhiou - Un programme lancé pour renforcer la participation citoyenne au processus électoral

Sédhiou — L'association "Le Gabou" vient de lancer à Sédhiou (sud) un programme axé sur le renforcement de la participation active des jeunes et des femmes au processus électoral en perspective des élections de 2027, de concert avec la fondation American Jewish World Service (AJWS).

Selon le président de l'association, Ibrahima Diallo, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis démocratiques et de la promotion des droits civiques et politiques, avec un accent particulier sur l'implication responsable des couches souvent sous-représentées dans les dynamiques électorales.

L'association "Le Gabou" oeuvre pour le développement local, à travers des secteurs tels que l'éducation, la santé et l'aménagement du territoire.

Le programme lancé samedi par cette association prévoit un vaste plan annuel d'activités visant à sensibiliser et à former les jeunes et les femmes sur les enjeux liés aux droits civiques, au processus électoral et au leadership politique.

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"En perspective des élections de 2027, il est essentiel d'engager en amont des actions de sensibilisation pour une meilleure compréhension et appropriation des droits et devoirs citoyens", a indiqué son président.

Ibrahima Diallo note que cette démarche vise également à favoriser une meilleure compréhension des innovations apportées au code électoral, à travers des échanges avec les bénéficiaires, dont les attentes ont été recueillies lors de la rencontre de lancement.

À terme, un plan d'action opérationnel annuel sera mis en oeuvre pour répondre aux préoccupations locales, avec pour objectif de promouvoir des élections apaisées, inclusives et sans violence à Sédhiou, a-t-il ajouté.

"L'ambition est de créer un espace où les jeunes et les femmes auront un accès continu à l'information, à la formation et aux opportunités de participation à la vie politique", a dit M. Diallo.

La représentante de la fondation American Jewish World Service, Ndèye Marie Bodian, a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner techniquement et financièrement le programme, en vue de garantir une mise en oeuvre efficace au bénéfice des communautés locales.

"Ce programme apparaît ainsi comme une réponse aux défis liés à la faible participation de certaines catégories sociales, en misant sur l'éducation civique et l'inclusion pour renforcer la démocratie locale à l'horizon 2027", a indiqué la représentante de la fondation AJWS.