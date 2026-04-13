Sénégal: Autonomisation des femmes - Marie Khone Faye annonce la construction d'une Maison des femmes à Ndiaganiao

Ndiaganiao — La Première dame, Marie Khone Faye, a annoncé, dimanche, la construction "très prochainement" d'une Maison dédiée à l'autonomisation de la femme à Ndiaganiao, dans le cadre d'un programme devant aider à l'implantation d'infrastructures similaires à travers le pays.

"Nous allons construire, très prochainement, la Maison de la femme de Ndiaganiao, dédiée à l'autonomisation des femmes. Ce projet sera élargi dans tout le reste du pays", a dit l'épouse du chef de l'Etat.

Mme Faye prenait part à une journée dédiée à l'autonomisation des femmes dans cette commune du département de Mbour, sur le thème "L'autonomisation et l'éducation de la femme au coeur du développement en milieu rural".

"Cette maison sera entièrement équipée, pour assurer la formation des femmes, afin qu'elles puissent, elles aussi, produire et vendre leurs produits", a-t-elle expliqué.

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"Il s'agira, à travers ce programme, d'[aider au] renforcement des capacités des femmes, à travers des formations, pour une meilleure maîtrise du circuit de transformation des produits locaux", a expliqué Marie Khone Faye.

Ces maisons auront notamment comme objectifs d"'encourager le leadership féminin, avec un accès facilité aux financements".

La Première dame a ajouté que le programme aidera les femmes dans leurs démarches pour obtenir un registre de commerce, un agrément, une délibération ou un bail, pour accéder au foncier.

Saluant l'engagement des femmes au service du développement économique, notamment dans le monde rural, Mme Faye a appelé à l'unité de la gent féminine.