Sénégal: Saint-Louis - 19 films en compétition pour la 7e édition du Gala international du court-métrage

Saint-Louis — Dix-neuf films sont en lice pour la compétition officielle de la septième édition du Gala international du court-métrage de Saint-Louis (nord), qui s'ouvre mercredi, a-t-on appris du promoteur de l'évènement, Gora Seck.

"Le Gala international du court-métrage de Saint-Louis, rendez-vous incontournable du cinéma court, revient pour sa septième édition", prévue du 15 au 18 avril, annonce-t-il dans une note transmise à l'APS.

Pour cette édition, les projections vont débuter chaque soir à partir de 20h30.

L'amphithéâtre de l'UFR CRAC de l'Université Gaston Berger (UGB) et l'Institut français du Sénégal à Saint-Louis sont les sites retenus, en même temps que plusieurs quartiers de la ville tricentenaire.

Le programme sera rythmé par des projections, des rencontres professionnelles mais aussi des moments de célébration des talents cinématographiques.

Cette édition prévoit également de rendre hommage à l'actrice sénégalaise Halima Gadji, une figure majeure de l'audiovisuel africain, décédée fin janvier dernier.