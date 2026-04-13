Sénégal: Saraya - Une drague artisanale démantelée à Doukhiba, sur la Falémé

Kédougou — Les éléments de la police des frontières de Moussala, dans la région de Kédougou (sud-est), ont mené samedi une opération ayant permis de démanteler à Doukhiba, une drague artisanale "installée illégalement sur les berges du fleuve Falémé", a-t-on appris de source sécuritaire, dimanche.

"Une drague artisanale, installée illégalement sur les berges du fleuve Falémé, a été repérée puis totalement détruite par les éléments déployés sur le terrain. Cette intervention s'inscrit dans le cadre du respect de la réglementation interdisant toute exploitation minière à proximité du fleuve", a déclaré cette source.

Les populations de cette localité située dans la commune de Bembou ont accueilli cette action avec satisfaction, saluant les efforts des autorités visant à protéger l'environnement et à préserver les ressources naturelles.

Elles militent toutefois à la poursuite de ces opérations afin de mettre un terme définitif à ces activités nuisibles et illégales, récurrentes dans cette zone frontalière du Mali.

Certains exploitants traversent la frontière pour opérer avant de se replier rapidement en cas d'intervention des forces de défense et de sécurité.