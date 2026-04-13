Sénégal: A 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye fait ses débuts en Bundesliga avec le Bayern Munich

Dakar — Le jeune milieu de terrain sénégalais du Bayern Munich, Bara Sapoko Ndiaye, a disputé ses premières minutes professionnelles en Bundesliga, samedi, à l'occasion de la 29e journée de la Bundesliga, le championnat d'élite du football allemand.

Ndiaye, né en 2007 à Thiès, région de l'ouest du Sénégal, est entré en jeu à la place de Jamal Musiala, à la 83e minute du match remporté par le Bayern Munich aux dépens du FC St. Pauli.

Le jeune milieu sénégalais, 1m80 m, signe ainsi ses premières minutes en professionnel.

Formé à Thiès Académie Football (Sénégal), Bara Sapoko Ndiaye a ensuite rejoint l'académie Gambinos Stars Africa en Gambie, où il a poursuivi sa progression et attiré l'attention de recruteurs internationaux grâce à ses qualités techniques et à sa vision du jeu.

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En janvier 2026, dans le cadre d'un partenariat noué en 2023 entre Red&Gold Football - impliquant notamment le Bayern Munich et le club de Major League Soccer Los Angeles FC - il est repéré par l'entraîneur des Bavarois, Vincent Kompany, avant de rejoindre le club allemand en prêt lors de la saison 2025-2026 qu'il termine avec le club bavarois.

A son arrivée en Allemagne, Bara Sapoko Ndiaye a été freiné par une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant une longue période, retardant son intégration au sein du groupe professionnel.

Le gaucher de 18 ans, évoluant principalement comme milieu relayeur ou offensif, est connu pour sa capacité à organiser le jeu, sa qualité technique et son intelligence dans les déplacements, selon les médias étrangers.

Sous la direction de Kompany, le jeune Sénégalais a été progressivement intégré au groupe professionnel.

Considéré comme l'un des espoirs de la nouvelle génération du football sénégalais, sa première apparition en Bundesliga marque une étape importante et laisse entrevoir de belles perspectives pour la suite de sa carrière, tant en club qu'en sélection nationale.

Il évolue au Bayern Munich aux côtés de son compatriote Nicolas Jackson, arrivé au club en 2025.

Jackson, champion d'Afrique 2025 avec le Sénégal, est l'auteur du quatrième but bavarois lors de ce match contre le FC St. Pauli.